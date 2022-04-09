Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 10 Nisan Pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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