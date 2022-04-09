Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı.

AA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:01
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 10 Nisan Pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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