Ege derbisinde Altay - Akhisarspor: 2-1

19 Aralık 2020 Cumartesi, 21:04

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Muhammet Yumak (xx), Cemil Tunç (xx)

ALTAY: Cihan (xxx) - Tolga (xxx), Berkay (xxx), Lokman (xx), Özgür (xx), Thiam (xxx), Harun (x) (Dk. 35 Yılmaz x), Kappel (xxx), Regattin (xxx) (Dk. 59 Ziya xx) , Erhan (xxx) (Dk. 89 Scuk), Paixao (xx) (Dk. 89 Gnanduillet)

AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Vrsajevic (xx), Alperen (x), Musa (x), Kadir (xx), Rotman (x), Doğukan (x), Ali Kaan (x), Çekdar (xx), Onurcan (x), Hadzic (x) (Dk. 85 Mert Efe)

GOLLER: Dk. 7 Çekdar (Akhisarspor) - Dk. 36 (Pen.) Regattin, Dk. 82 Thiam (Altay)

SARI KARTLAR: Berkay (Altay), Vrsajevic, Hadzic, Lukac, Onurcan (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Altay, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip maçın 7'nci dakikasında Çekdar'ın golüyle öne geçerken, 36'ncı dakikada Regattin'in penaltı golüyle skora denge getiren Altay, 82'nci dakikada Thiam'ın golüyle galibiyete uzandı. Üst üste 3'üncü zaferini elde eden Altay 26 puana ulaşırken, art arda 5'inci yenilgisini alan Akhisarspor 13 puanda kaldı.

7'nci dakikada Akhisarspor öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazdan Çekdar'ın sert şutunda top yan direğe de çarparak ağlara gitti: 0-1.

12'nci dakikada sağdan Akhisarspor ceza sahasına giren Kappel'in ortasında kaleci Lukac son anda Paixao'dan önce topu çelip golü önledi.

21'inci dakikada konuk ekipten Onurcan'ın sağdan yerden şutunda top kaleci Cihan'da kaldı.

36'ncı dakikada Altay skora denge getirdi. Doğukan ceza sahasında Altaylı Berkay'ı indirince Hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Regattin, Lukac'ı avladı: 1-1.

43'üncü dakikada soldan Regattin'in ortasında arka direkte Lokman bomboş pozisyonda topu kafayla auta yolladı.

İlk yarı 1-1 bitti.

67'nci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı serbest vuruşta Erhan'ın ceza sahasına ortaladı. Lukac'ın yumrukladığı topu Lokman kafayla tamamladı, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

70'inci dakikada Akhisar tehlikeli geldi. Sağdan Alperen'in ortasında arka direkte Vrsajevic içeri çevirdi, Hadzic'in kafa şutunda kaleci Cihan topu çizgiden kornere tokatladı.

72'nci dakikada bu kez Altay gole yaklaştı. Soldan Ziya'nın yerden ortasında altı pasta Paixao plaseyi yaptı, kaleci Lukac yakın mesafeden gole izin vermedi.

82'nci dakikada Altay öne geçti. Sağdan Erhan'ın kullandığı kornerde arka direkte Hadzic'in ayağından seken topu altı pasta Thiam filelere yolladı: 2-1.

Altay maçı 2-1 kazandı.