Ege, rüzgâr enerjisinin merkezi oldu
Tüm sektörleri sarsan koronavirüs salgını, yerli üretimle bağımsız olmanın önemini çarpıcı şekilde gösterdi.
Sağlık ve gıda sektörlerinin yanı sıra enerjide de dışa bağımlılığın gündeme geldiğini belirten Teron Energy Genel Müdürü Emir Vekil, “Kalkınmanın temel unsurlarından olan enerjinin, tamamen yerli bir kaynak olan rüzgârdan temin edilmesi, dışa bağımlılığın azalmasında büyük önem taşıyor” dedi. Türkiye’nin coğrafi konum itibarıyla rüzgâr ve güneş kaynağı bakımından zengin bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vekil, şöyle konuştu:
Dinamik sektör
“Özellikle Ege Bölgesi çok önemli, rüzgâr santrallerinin yaklaşık yüzde 70’i ve inşa halindekilerin yaklaşık yüzde 80’i, Ege ve Marmara’da bulunuyor. YEKDEM ve YEKA gibi destek mekanizmaları sayesinde sektöre hizmet eden firmalar da sürekli kendini geliştiriyor. Öte yandan oldukça dinamik olan sektörde, yeni bir rüzgâr türbinin gelişmiş bir modeli birkaç yılda piyasaya sunuluyor. Yatırımların sürdürülebilirliği ancak değişime ayak uydurabilecek özelliklere sahip olmaktan geçiyor” diye konuştu.
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