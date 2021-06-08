Ege sularına itilen 131 göçmen kurtarıldı
İzmir'in Foça ve Dikili ilçesi açıklarında son 3 günde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 131 göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 102 kişi kıyıya çıkarıldı.
Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu da, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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