MSB açıkladı: 42 göçmen kurtarıldı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:29

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmek istenen 42 göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Edirne hududunda kurtarılan göçmenler, Yunan polisi tarafından rehin tutulduklarını, dövüldüklerini ve aç bırakıldıklarını söylediler.

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan Türkiye'ye gönderilmek istenen ve rehin tutulan 42 göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılan göçmenler, il Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama da, kurtarma operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın twitter hesabından paylaşılan görüntülerde şöyle denildi:

"Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarılarak İl J.K.lığına teslim edildi."