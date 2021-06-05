Yunanistan unsurlarınca geri itilen 17 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

DHA
05 Haziran 2021 Cumartesi, 09:01
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 17 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Haziran günü saat 07.40 sıralarında Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleripleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmeni kurtardı. 2 bota alınarak kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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