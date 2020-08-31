EGEÇEP'ten Çeşme'deki RES inşaatı için çağrı: Derhal durdurulmalı!

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:30

EGEÇEP Yürütme Kurulu, İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan mevkisinde yapımı süren RES inşaatının durdurulması için çağrı yaptı. Çevrecilerin açtığı davada ‘çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir’ kararının iptalinin istendiği ve İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verildiğinin anımsatıldığı açıklamada Danıştay tarafından da uygulanan bu kararın nihai olduğu ve söz konusu şirkete İzmir Valiliği tarafından verilen inşaat izninin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

'VALİLİK İZNİ HUKUKA AYKIRI'

EGEÇEP’ten yapılan açıklama şöyle: Çeşme ve Germiyan’daki çevrecilerin çağrısıyla 28 Ağustos 2020 Perşembe günü Germiyan köyünde Rüzgar Enerjisi Santral alanına gittiğimizde ağaç kesimi yapıldığını, yol çalışması yapıldığını, inşaat sahasında Antik Roma devrinden kalan Roma Mezarları, antik su kuyusu ve antik kilise temellerinin tahrip edildiğini tespit ettik.

20/08/2020 tarihinde İzmir Valiliğinin Güral Porselen şirketine inşaat yasağından muafiyet verdiği öğrenilmiştir. Bu muafiyet hukuka aykırıdır.

Germiyan ve Çeşme çevrecilerinin İzmir Valiliğine karşı açtığı davada; İzmir İli, Çeşme İlçesi'nde Güral Porselen Tur. ve Vitrifiye San. A. Ş. tarafından yapılması planlanan 10 MWm (4 adet x 2,5 MWm) kapasiteli Germiyan Rüzgar Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tesis edilip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde 05.02.2016 tarihinde ilan edilen "çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir" kararının iptalini istemiş ve İzmir 4. İdare Mahkemesi 2016/371Esas 2016/916Karar sayılı kararıyla 13/06/2016 günü İPTAL KARARI verilmiştir.

İzmir 4. İdare Mahkemesinin anılan İPTAL kararı, Danıştay 14.Dairesinin 2016/7533Esas 2017/2660Karar sayılı kararı ile 25/04/2017 günü ONANMIŞTIR. Bu karar başkaca kanun yolları kapalı olarak verilmiştir, NİHAİDİR.

Güral Porselen Tur. ve Vitrifiye San. A. Ş. tarafından yapılmak istenen Germiyan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) için 20/08/2020 günü verdiği hukuka aykırı inşaat iznini İzmir Valiliği geri almalıdır.

'ÇALIŞMALARI DURDURUN'

İzmir Valiliğini davalısı olduğu davayı kaybettiğini hatırlatarak; yargının verdiği karara uygun davranmaya, yeni idari işlemlerle mahkeme kararını etkisizleştirmemeye, yargı kararlarının arkasından dolanmamaya, samimiyetle hukuka uygun davranmaya, Güral Porselen Şirketi’ne verdiği inşaat muafiyetini ivedilikle geri almaya, Germiyan Köyünü doğası ve tarihiyle korumaya davet ediyoruz.

Çeşme Belediye Başkanlığını İzmir Valiliğinin verdiği hukuka aykırı inşaat muafiyetine itiraz etmeye ve Güral Porselen şirketinin hukuka aykırı inşaat faaliyetlerini durdurmaya davet ediyoruz.

Çeşme Müze Müdürlüğünü tarihi varlıklarımızı korumak için bir an önce harekete geçmeye ve daha fazla geç kalmadan talan edilen tarihi eserleri korunması için etkili adımlar atmaya davet ediyoruz.

Germiyan Köyüne yapılan haksız uygulamanın karşısındayız. Çeşme ve Germiyan çevrecileri ile dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Tüm doğa korumacı yurttaşlarımızı da bu süreçte onlarla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.