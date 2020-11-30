Ege'de 30 Ekim'den bu yana 4 bin 175 artçı sarsıntı kaydedildi
Açıklamada, aradan geçen 1 aylık dönemde 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı depremin kayıtlara geçtiği bilgisi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminin meydana geldiği 30 Ekim'den bu yana büyüklükleri 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.
Ege Denizi'nde 30 Ekim günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında bir deprem yaşanmış, Seferihisar Sığacık'ta oluşan tsunamide 1 kişi boğulma sonucunda ölmüştü, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkılan binalarda ise 115 kişi yaşamını yitirdi.
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