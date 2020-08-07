Ege’de 5 günde 45 yangın!

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:54

Kavurucu yaz sıcakları, dikkatsizlik ve tedbirsizlik beraberinde orman yangınlarını da getirdi. İzmir’de 5 gün içerisinde, 10 ilçede 33 orman yangını çıktı. En çok hasar Menderes ilçesinde meydana geldi ve 400 hektar kül oldu. İkinci büyük yangın ise Manisa’da çıktı, 300 hektar yandı. Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Uşak illerinde 12 ayrı bölgede yangın çıktı. Ege’de çam, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu ormanl ve tarım arazilerinde yanan alan bin hektarı geçti. Menderes ilçesinde pazar günü başlayan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 400 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen E.Y, tutuklandı. Sezonun en büyük yangını Menderes ilçesinde yaşanırken, diğer ilçelerde de yangınlar meydana geldi. Karşıyaka’nın Yamanlar, Torbalı, Yoğurtçular, Aliağa, Balçova, Kemalpaşa, Bayraklı, Seferihisar, Bornova, Sarnıç, Çiğli ve Kiraz ilçelerinde yangın meydana geldi. Yangında yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu. Birçok ev tehlike atlattı.

EVLER YANDI, HAYVANLAR ÖLDÜ

Manisa 300 hektar: Manisa’nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde 5 gün boyunca süren yangının bilançosu ağır oldu. 67 saat sonra kontrol altına alınan yangında 300 hektar alan küle döndü. Turgutlu yangınında evi küle dönen Şakir Özbek ise evinden daha fazla 10 yıl önce diktiği fidanların yanmasına üzüldüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Özbek, “Evin yanmasında değilim, ceviz ve badem fidanları dikmiştim. Amacım herkes bu fidanların meyvesinden herkes yesin diye köy yoluna dikecektim nasip değilmiş. Maddi açıdan 15-20 bin zararım var. Emeklerim, fidanlarım herşeyim kül oldu gitti” diye konuştu.

Aydın’dan Muğla’ya sıçradı: Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla’nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını saatler sürdü. Yangında 35 hektar ormanlık alan yandı. Yangınla ilgili baba M.B. ile oğlu H.B. gözaltına alındı. H.B’nin ifadesinde olay günü su kaynağından borularla su çekmek için çalışma yaptıklarını, arıza yapan borulardan birini tamir ettikten sonra birleştirmek için yaktıkları ateşin ormana sıçradığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan, İmamköy Mahallesi’nde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 25 hektar arazi zarar gördü.

Uşak 10 saatte söndü: Uşak’ın Banaz ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangını yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler, rüzgâr sebebiyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. 20 hektar alan zarar gördü.

Fıstık çamları yandı: Balıkesir’in Gönen ilçesinde çıkan örtü yangını, yaklaşık 30 dönümlük alanda zarara neden oldu. Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki fıstık çamlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan yangın 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında, 5 dönümü orman olmak üzere 30 dönüm alanda zarar oluştu. Gökçeören ve Kürse’de iki ayrı yangın çıktı ve 2 hektarlık alan zarar gördü.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın 5 saat sonra söndürülürken, 8 hektarlık alanda hasar oluştu.

Çerçioğlu'ndan çiftçiye destek

Aydın’ın İmamköy ve Pınardere mahalleleri kırsalında ormanlık ve zeytinlik alanlarda meydana gelen ve yaklaşık 140 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrasında, Aydın Büyükşehir Belediyesi yaraları saracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından zeytinlik alanları zarar gören vatandaşların kayıplarının giderilmesi amacıyla, görevlendirdiği Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri yapacakları tespitle birlikte bölge halkına zeytin fidanı dağıtımına başladı. Zeytinin, Aydın coğrafyasının olmazsa olmazı ve kadim bir meyve olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Yangından zarar gören tüm vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi için derhal fide temin ederek, çiftçilerimize destekte bulunacağız. Hedefimiz kaybettiğimiz zeytinliklerimizin tekrar kazanılması, zeytin fidelerimizin topraktan daha gür fışkırması” dedi.

İçöz: Peşkeş çekilmesin

EGEÇEP Bilim Kurulu üyesi Erhan İçöz: “Yangınların yüzde 95’i insan kaynaklıdır. 2006’da çıkan orman yangınlarının 262’si meçhul, 220’'si yıldırım, 138’i sigara, 107’si diğer, 66’sı çoban ateşi, 53’ü elektrik hatları, 48’i piknik ateşi, 44’ü anız, 35’i kundaklama, 8’i çöplük, 5'i alan açma, 3’ü lokomotif ve 2’si avcılık kaynaklıdır. Bu listede kayıtlara, kundaklama sigara, diğer ve meçhul olarak geçen yangın nedenlerinin önemli bir bölümünün maden alanları ve kıyı yapılaşmaları için çıkarıldığı, halk arasında yaygın bir algıdır. Her ne kadar, yasalar buna izin vermiyor dense de bu tür yerlerin bir süre sonra “orman vasfını kaybetmiş alan” statüsüne alınarak söz konusu amaçlarla kullanıldığı da görülmektedir. EGEÇEP olarak uyarıyoruz, orman mühendislerinin uyarılarını dikkate alarak ormanlarımızın, doğa talancılarına peşkeş çekilmesini önleyin.”