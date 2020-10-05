Ege'den İtalya'ya umut yolculuğu: 180 göçmen yakalandı
İzmir Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ege Denizi'nde balıkçı teknesi görünümlü özel tekneyle yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 180 göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı desteğiyle, A.F.A. ve M.K'nın İstanbul'dan İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir limana balıkçı teknesi görünümlü özel tekneyle gelerek İtalya'ya göçmenleri götüreceği bilgisine ulaşıldı.
Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan teknenin limandan ayrılarak uluslararası sulara çıktığı Yunanistan'nın Midilli Adası ile Bozcaada arasına geçip burada beklediği, daha sonra Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir limana gelerek yakıt aldıktan sonra uluslararası sulara çıkarak yeniden Yunanistan'nın Midilli Adası ile Bozcaada arasında beklemeye başladığı tespit edildi.
Teknenin daha sonra Bozcaada'nın güneyine çıkarak Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesi yakınlarında karaya yaklaşıp göçmenleri alarak denize açıldığı belirlendi.
İzmir ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen mevkiye yapılan operasyonda, 144'ü teknede, 36'sı karada olmak üzere toplam 180 göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri organize ettiği gerekçesiyle 1 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.
Şüpheli Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilirken, diğer organizatörlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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