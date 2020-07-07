Ege'de örnek dayanışma: Alaşehir çiftçisinin ürünleri İzmir'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak!

07 Temmuz 2020 Salı, 19:46

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile 80 ton kuru üzüm alım sözleşmesi imza törenine katıldı. İmza töreni öncesi bölge esnafı ve halkını selamlayan Başkan Soyer, Karşıyaka Sosyal Tesisi’nin açılışına da katıldı. Soyer, tören öncesinde yaptığı konuşmada “Daha önce de 80 ton kuru üzüm alımı yapmıştık. Şimdi ikinci alım için sözleşmeyi imzalıyoruz. Pandemi süreci öncelikle birbirimize çok daha fazla destek olmamız gerektiğini gösterdi. Bu büyük salgının tahribatı, birbirimize sahip çıkarsak azalıyor. Yoksa başka büyük ekonomik krizlere, işsizliğe, çok daha ağır faturalara sebep oluyor” dedi.

İmza törenine ve sosyal tesis açılışına CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve eşi Zehra Bilgin ve Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker ile üzüm üreticileri ve bölge halkı katıldı. İmza töreninden sonra Karşıyaka Sosyal Tesisi’nin açılışı için kurdele kesildi. Tesisi gezerken Başkan Soyer ve Ahmet Öküzcüoğlu masa tenisi oynadı.

TÜRKİYE'DEKİ TARIM ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'NU

Törende konuşan Başkan Soyer, pandemi sürecinin tarımın önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak “Bu süreçte kendi kendine yeten bir ekonomiye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Bizim çocukluğumuzda öğretmenlerimiz Türkiye’nin dünyada kendi kendine yeten yedi ekonomiden biri olduğunu söylerdi. Biz dünyanın tahıl ambarı idik. Sonra bir şey oldu ve biz buğdayı, tohumu, samanı, gübreyi, her şeyi ithal eder olduk. Ne oldu? Bizim bilmediğimiz büyük afetler, büyük kuraklıklar mı yaşandı? Hayır. Tamamen yanlış tarım politikaları nedeniyle dışarıya mahkum olan bir ülke haline geldik. Başka Bir Tarım Mümkün diyoruz. Şu anda bile Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Gediz ve Menemen ovalarında Türkiye’deki tarım üretiminin yüzde 10’u yapılıyor. Üzüm bağcılığında ise bu rakam yüzde 16’ya çıkıyor. Bu kadar berek etli topraklardayız. ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ derken üç temel çözüm getirdik. Birincisi yerli tohuma sahip çıkacağız. İkincisi küçük üretici mutlaka kooperatif çatısı altında buluşacak. Üçüncüsü ürünü işleyerek katma değerini artıracağız. Üreticinin emeğinin karşılığını aldığı bir tarım mümkün. Köylümüzün çocukları ‘Ben de babam gibi çiftçi olmak istiyorum’ diyeceği güne kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“ALAŞEHİR ÇİFTÇİSİNİN UFKUNU AÇTI”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise “Salgın sürecinde tarım ve üretimin önem kazandığını gördük. Başkan Tunç Soyer Seferihisar’da başladığı tarım çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da hız kazandırdı. Bu çalışmalar sadece İzmir ile de sınırlı kalmadı. Alaşehir çiftçisinin ufkunu, önünü açan çalışmalarından dolayı Tunç Başkan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Alaşehir’de Karşıyaka Sosyal Tesisleri’nin açılmasına vesile olan, maddi ve manevi bizi destekleyen Karşıyaka Belediye Bakanı Cemil Tugay’a da teşekkür ediyorum. Bu sosyal tesis kardeş belediyeler olan Alaşehir ve Karşıyaka arasındaki bağı daha da güçlendirecek. İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer’e de Alaşehir’de kadın kooperatifinin kuruluşuna destek verdiği için minnetimizi sunuyoruz& rdquo; dedi.

“BU YÜKSELİŞİN LOKOMOTİFİ ALAŞEHİR”

Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürü Yurtcan Biryol ise “Alaşehir, üzümün başkenti. Bundan 25 yıl önce Türkiye 100 bin ton ihracat yapıyor ve 100 milyon dolar ihracat geliri elde ediyordu. Şu anda 280 bin ton kuru üzüm ihraç ediyor, geliri 500 milyon dolar. Çok önemli bir aşamadayız. Bu yükselişin lokomotifi Alaşehir’dir. Bu üzüm alım sözleşmesi üzümümüzün iç piyasada tanıtılmasında da önemli rol oynayacaktır” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise “Karşıyaka’nın kardeş şehri olan Alaşehir’in bir sosyal tesis daha kazanmasından mutluyuz. Tesisin Karşıyaka adını taşıması hem kişisel hem kurumsal hem de Karşıyaka adına gurur veriyor. Alaşehir ve Karşıyaka arasındaki bağ hayatın her alanında sürecek” dedi.

Tesis açılışının ardından Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile beraber Alaşehir Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti, turşu satın aldı. Ardından Soyer Alaşehir’deki Tariş Entegre Üzüm İşletmesi Müdürlüğü personelini ziyaret etti.