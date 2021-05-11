Ege'deki Marmara Göl'ü kurutularak ekosistemi bozdu, yuvalar yakıldı

11 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Manisa, Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde bulunan ve Ege Bölgesi’nin en büyük göllerinden biri olan Marmara Gölü’nü daha da büyütmek isteyen DSİ, 1960 yıllarında Akhisar’da Kum Çayı ile Gördes Çayı’nı göle akıtarak ve bazı yerleri istimlak ederek rezerv alanını genişletti. Böylece Markara Gölü onlarca kilometre uzaklıktaki Menemen Ovası’na kadar tarımın sulanmasında önemli bir göl oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan” olarak tescillenen, ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, son yıllarda kuraklık ile karşı karşıya kaldı. Kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığı gölde, derinlik 60 santimetreye düşerken, kayıkların karaya oturdu ve balıkçılık bitme noktasına geldi.

TARLAYA ÇEVİRDİLER

DSİ tarafından yapılan ihmal ve iklim şartları nedeniyle kuruyan gölün binlerce dönümünun bir kişi tarafından onlarca köylüye tarım arazisi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Hukuki boşluktan yararlanan bu kişiler, tarım arazisine çevirdiği kuru yerlerde buğday, ayçiçeği vb. ekti. Kuruyan arazinin daha verimli olması için sazlıklar yakıldı, söğüt ormanları kesildi. Ekosistemin bozulması ile kuşların yuvaları bozuldu.

Yaklaşık üç yıldır süren arazi gaspı için DSİ, kiralayan kişiye ceza kesti. Ancak, kişinin üzerine mal varlığı bulunmadığı ve adresi de tespit edilemediği için cezai işlem de uygulanamadı. İlk tespitte yüzlerce dönüm arazinin kullanıldığı tespit edildi.

DEVLETİN ARAZİSİ ZAPT EDİLMİŞ

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: Bölgede bir kişi devletin arazisini, gölünü dozerler ile tarıma açıyor. Üstelik başkalarına da kiraya veriyor. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda konuyu dile getirdim. Komisyon başkanı olan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilgileneceğini söyledi. Buraların tarıma açılması ile onlarca kuşa ev sahipliği yapan yuvalar bozulacak ve ekosistem yok olacak. Dozerler ile tarıma açılan yerler ve sazlıklar yakıldı. Kuş yuvaları simsiyah halde. Binlerce alan bir kişi tarafından zapt edilmiş durumda.

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan: Bölgede su çekilince bazıları araziye ekim yapıyor. Son yıllarda özellikle birkaç kişi söğütlük bölgeyi ve kuş yuvalarının olduğu alanları tarıma açtı. Valiliğin, bölgede 12 kilometrelik bölüme tel örgüler çekerek çözüm bulacağını öğrendik.