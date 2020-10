Ege'den ilk adım

16 Ekim 2020 Cuma, 14:12

Annesinin yaklaşık 10 önce, on sekiz aylıkken Engelsiz Yaşam Köyüne getirdiği Ege, yürümek bir yana emekleyemiyor, kalçasının üzerine oturarak ve sürünerek hareket ediyordu. Down Sendromlu bireylerin kas tonuslarının yumuşak ve eklemlerinin de gevşek olması nedeniyle, Ege’nin emeklemesi de yürümesi de gecikmişti.

TEDAVİNİN İKİNCİ AYINDA EMEKLEDİ

Ege, Engelsiz Yaşam Köyünde, Uzman Terapist Seda Paskal’ın başlattığı fizyoterapi sayesinde vücudunu nasıl kullanması gerektiğini öğrendi ve tedavinin ikinci ayında da emeklemeye başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un büyük önem verdiği, göreve gelir gelmez kurulması için talimat verdiği Engelsiz Yaşam Köyü de ilk ve en büyük adımlarından birini Ege’yle birlikte atmış oldu.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Oğlunun emeklemesini ve ardından ilk adımlarını attığını gören Anne Emel Şen de, "Ben onun yürüdüğünü gördüğümde, bebeğim Down Sendromlu olduğu için, her annenin gösterdiğinden daha yoğun bir tepki verdim, çok duygulandım. Bu çocukların emeklemesi ya da yürümesi daha fazla emek gerektiren bir süreç. Her emeklediğini, yürüdüğünü gördüğümde hala çok mutlu oluyorum. Bu beni diğer annelerden çok daha fazla mutlu ediyor"