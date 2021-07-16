Ege’ye tatil göçü başladı

16 Temmuz 2021 Cuma, 02:00

Tatilin başlamasıyla kente girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği Muğla’da çadır kurmanın yasak olduğu alanlarda şimdiden yoğunluk yaşandı. Karavan ve çadır ile dolan Akyaka’nın Çınarsahiline Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen vatandaşlar, ormanlık alanda adeta “Çadır Kent” kurdu.

ÇEŞME

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de, bayram tatili için otellerdeki rezervasyon doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 30 bin kapasiteli Çeşme’de boş yatağın kalmadığınısöyledi. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin uzatılmasının turizm sektörüne can suyu olduğunu ifade edip koronavirüssürecinde kapalı kalan otellerin ağustos ayında da hareketli geçmesini beklediklerini söyledi. Demir, “Temmuz sonrasında özellikle hafta sonları, otellerimizin doluluk oranı 2’ye katlandı. Bayram tatilisebebiyle de Çeşme’de boş yatak kalmadı. Biz bu hareketliliğin ağustos ayında da devam etmesini diliyoruz. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yabancı turistsayımız da arttı. Çeşme, bu bayramda dolu ve hareketli olacak” diye konuştu.

KUŞADASI

Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip Kuşadası’nda bayram rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90’ları buldu. Rezervasyonlarda yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri ile esnafısevindirirken tesislerde koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemeler yoğunlaştırıldı. Otel rezervasyonlarındaki artışı değerlendiren Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, “Yoğunluğun artmasına en büyük etken Kurban Bayramı’na yakın bir dönemde kısıtlamaların kalkması. Yurtdışından da rezervasyonlar alıyoruz. Bu durum turizmcileri mutlu ediyor” dedi.

BODRUM

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından Bodrum’da hareketlilik başladı. Otellerin rezervasyonları 2 katına çıktı. Mavi yolculuk yapan günlük, haftalık teknelerde yer kalmadı. Otobüs ve uçak seferleri transferlerine ek seferler koydu. Bodrum Belediye Başkanı, bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacaklarını belirtti. Aras, “Bodrum pandemi sürecinde çok fazla göç aldı ve şimdi de tatil için gelenlerle birlikte Bodrum’da ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Bu kalabalık bazısıkıntılara neden olabiliyor ama biz 2 bin 500 personelimizle sahadayız” şeklinde konuştu. Başkan Ahmet Aras “Şu anda 800 bin civarında nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban Bayramı’nda bu rakam 1 milyonu geçebilir” dedi.