Eğirdir gölü kuruyacak

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği ile Türkiye Tabiatını Koruma Dernekleri Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, “Eğirdir Gölü ülkemizin özel olarak korunan içme suyu kaynağıdır” dedi.

Kesici, dünyanın yaşadığı Covid-19 salgını nedeniyle temizlik ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için Eğirdir Gölü gibi doğal su kaynaklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha öne çıktığını anımsattı.

Kesici, Eğirdir Gölü merkezli PHES kurulacak olmasına da tepki göstererek şöyle devam etti: “Yapılması planlanan PHES, bahsedildiği gibi Eğirdir Gölü için çevre dostu bir proje değildir ve gölün tamamen kurumasına neden olur.”