Eğirdir Gölü'nde denetim yapan ekiplere taciz ateşi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:06

Eğirdir Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Eğirdir Gölü'nde özellikle sazan balığı ve kerevit popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla kaçak avcılığa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdü.

15 Mayıs tarihinde ekipler, Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyü kıyısına bırakılmış sahipsiz bir uzatma ağ tespit etti. Ekiplerin ağı çıkarmak için çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taciz ateşi açıldı. Olayı jandarma ekiplerine bildiren göl koruma ekipleri tespit ettikleri metrelerce uzunluktaki ağlara el koydu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, "Su ürünleri kontrol ekiplerimiz gece gündüz demeden Eğirdir Gölü'nde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor" dedi.