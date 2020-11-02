Eğitim Fakültesi'ne Ensar'dan dekan
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine, daha önce Ensar Vakfı'nda yöneticilik yapmış bir isim atandı.
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni yapıldı.
Eğitim Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törende 2014 yılından beri dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Firdevs Karahan, 28 Ekim'de görevini Prof. Dr. Rüştü Yeşil’e devretti.
Dekanlığa atanan Rüştü Yeşil, daha önce Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde üniversite genel sekreterliği ve yine Kırgız-Türk Manas Üniversitesinde üniversite genel sekreterliği, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Enstitü Müdür Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuştu.
Rüştü Yeşil, 2017 yılına kadar da Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanlığı yapmıştı. Yeşil, yurtlarında yaşanan çocuk istismarıyla hatırlanan bu vakıftaki "görev"inden ayrılma açıklamasında “Çatısı altında yer aldığım, yönetim kurulu ve gönüllüleri ile birlikte yürüttüğümüz eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerden dolayı her anından mutluluk, huzur ve gurur duyarak sürdürdüğüm Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanlığı görevimi, mesleki yaşamıma bir süre yurtdışında devam edeceğimden dolayı bıraktığımı belirtmek isterim.” ifadelerini kullanmıştı.
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