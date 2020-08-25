Eğitim-İş: Milli Eğitim Bakanlığı aşıyı bulmuş!

25 Ağustos 2020 Salı, 16:47

Eğitim-İş Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Eren, seminer döneminde öğretmenlerin MEB tarafından okullara çağrılmasına yönelik yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Bu süreçte öğretmenlerin okullara çağrılmasının mantıksız olduğunu kaydeden Eren, okulların personel yokluğundan kaynaklı hijyen sorunlarının da olduğunu hatırlatırken "Sanırsam Milli Eğitim Bakanlığı aşıyı bulmuştur! Yoksa böylesine bir normalleşmeyi savunmak başka türlü mümkün değildir" dedi.

Eren, yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı 24 Ağustos’ta tüm öğretmenleri okullarda toplayarak seminer çalışmalarına başlıyor. Önce bir hafta olacağı söylenen seminerin daha sonra 18 Eylül’e kadar uzatıldığı açıklandı.

Tüm ülkenin çeşitli yerlerinden toplanacak bu öğretmenler EBA üzerinden yapılacak yayınları izleyecek. Oysa bu yayımlar her yerden izlenebilmektedir. Okula öğretmeni getirmenin mantığı, ısrarı akıl alacak gibi değildir.

Ülkemizde COVİD-19’un arttığını üst düzey yetkililerden duyuyoruz ama tedbir alma aynı düzeyde olmamaktadır. Tam tersine pandemi azalmış gibi tedbirlerde bir gevşeklik izlenmektedir. Sanırsam Milli Eğitim Bakanlığı aşıyı bulmuştur! Yoksa böylesine bir normalleşmeyi savunmak başka türlü mümkün değildir.

TÜCCAR MANTIĞI İLE OKUL YÖNETİLMEZ

Yine bakanlığımız ‘Temiz ve Temiz olmayan okullar’ projesi uygulamıştır. Yığınla kırtasiye işi olan bu projede insan unsuru unutulmuştur. Okulların %90’ınında yardımcı hizmetli yoktur. Bu temizliği kim yapacak? Bu sorunun yanıtı bu projede yoktur. Sadece emir vardır. Okullar temizlenecek, hijyenik hale getirilecek. Her yıl İŞKUR’dan alınan yardımcı hizmetliler de pandemi nedeniyle ertelenmiştir. İŞKUR’un yaptığı açıklama da ‘Ertelenen okullar nedeniyle yardımcı hizmetli atamaları da ileri bir tarihe ertelenmiştir’ şeklindedir. Bu da demektir ki öğretmenler temizliği yapılmamış okullarda 3 hafta seminer yapacaktır.

BİLİMSEL EĞİTİM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TEK YÖNTEMDİR

Yine daha önce açıklanan EBA üzerinden öğretmenlerin ders vermesi belirsizliğe girmiştir. Bu kadar olumsuzluk altında görev yapacak tüm eğitim çalışanlarına sağlık ve başarılar dilerim. Öğrenci merkezli düşünmelerini, fırsat eşitsizliğini giderici çalışmalar yapma beklentimi belirtiyorum. Çocuklarımıza da bu zor günlerde bilgiye ulaşmak için çaba göstermelerini, her türlü eğitim aracından faydalanmalarını öneriyorum. Tüm çocuklarımız bilimsel eğitimde dünya çocuklarıyla yarış halinde olduğunu unutmamalıdırlar. Bilimsel eğitim sorunların çözümünde tek yöntemdir.”







