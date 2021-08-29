Eğitim-İş’te yönetim yenilendi
Ankara’da gerçekleştirilen Eğitim-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.
Ankara’da gerçekleştirilen ve 2 gün süren Eğitim-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu, dün tamamlandı. MYK, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçimlerinin yapıldığı genel kurulda, 7 kişilik MYK’nin 5 üyesi değişti.
Farklı listelerin ve bağımsız adayların yer aldığı genel kurulda, Genel Başkan Orhan Yıldırım, en çok oyu alarak yeniden yönetime seçildi. Eski yönetimde Genel Eğitim Sekreteri olarak görev yapan Suat Özkolay da yeni yönetimde yer aldı.
Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Özbay, MYK’ye seçilirken, Şenol Eyüboğlu, Hüseyin Selçuk, Emine Çalık ve Cengiz Sarıyer de MYK’nin yeni üyeleri oldu. Yeni genel başkan ise yeni oluşan MYK’nin gerçekleştirileceği ilk toplantıda seçilecek. Eğitim-İş İçin Güç Birliği listesinden 3, Birlik-Mücadele-Dayanışma Grubu’ndan ise 4 adayın seçildiği yönetimde, yeni başkanın Birlik-Mücadele-Dayanışma Grubu’ndan yönetime giren Kadem Özbay’ın olacağı belirtiliyor.
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