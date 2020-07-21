Eğitim İş’ten Danıştay’a eleştiri: Hukuk sadece Ayasofya için mi işledi?

21 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Durumu değerlendiren Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu üyesi Maksut Balmuk, “Yargıyı dolanan Erdoğan’dan yargıya sarılan Erdoğan’a geldik” diye konuştu.

Balmuk, “Atamalarda görüldüğü gibi AKP, yargıyı arkadan dolanmaya çalışıyordu, şimdi gelinen noktada ise yargı kararı uygulanıyor” dedi.

Ayasofya konusunda davalı olan tarafın Cumhurbaşkanlığı olduğuna dikkat çeken Balmuk, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ayasofya davasında davayı kaybeden taraftı. Davayı kazanan bir dernekti. Ama siyasi kazananı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak görülmekte olup ayakta alkışlayanların, Cumhurbaşka-nı’nın kararına methiyeler düzenlerin ne kadar samimi olduklarını ve ne kadar siyasi rant kazanacaklarını zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

TEMYİZE GİDER Mİ?

Sonraki süreçte olacaklara da değinen Balmuk, “Bundan sonra acaba yargıdan karar çıkarıp mı kamuyu yönetecekler” sorusunu yöneltti. “İdare normalde kendisine dava açılınca temyize gider” diyen Balmuk, cumhurbaşkanlığı kararıyla caminin yeniden ibadete açılma imkânı olduğunu anımsatarak “Acaba Ayasofya kararı ile ilgili temyize gidecekler mi?” dedi.