Eğitim-öğretim Covid-19 salgını gölgesinde geçti

13 Mart 2021 Cumartesi, 02:00

Maksut Balmuk, “Pandemi öncesi kangrene dönen eğitimin, artık uzuv kesmeye vardığını, ölüme doğru ol aldığını” kaydeden Balmuk, pandemi sürecindeki bir yılın eğitim açısından “adeta boşa geçtiğini” söyledi. Eğitimin sonuçlarının diğer alanlardaki gibi hemen görülmeyeceğini, yıllar alacağını vurgulayan Balmuk, “Koca kayıp bir yılımız var ve bunu da laflarla süsleyip başarı destanına dönüştürebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu süreçte, eğitimin yapboza döndüğü ve akşam karar verilip hiçbir hazırlık yapılmadan sabah okulların açıldığını söyleyen Balmuk, “Yüz yüze başladığımızda da devam zorunluluğu yok dedik. Devlet kendi eliyle devamsızlığı özendirir olmuşsa orada adil bir eğitim sisteminden söz etmek mümkün mü?” dedi.

‘MIŞ GİBİ YAPTIK’

Balmuk, yazın verilecek telafi eğitimin öğrenciye bırakılmasını da eleştirerek “Özel okula parasını ödeyenler, bilinçli aileler telafiye katılacaklar ama ya diğerleri? Asıl üzerinde durmanız gereken diğerleri olması gerekirken, diğerleri dışındakilere adeta yol yapıyorsunuz” diye konuştu. Okullar kapalıyken resmi ya da gayri resmi Kuran ve hafızlık kurslarında yatılı eğitim verildiğini ancak denetlenmediğini vurgulayan Balmuk, şunları kaydetti: “Ders yapmış gibi yapıp sınav yaptık. Uzaktan eğitimde milyonlara ulaşamadık, tarih yazmış gibi yaptık. Öğrenemedik öğrenmiş gibi, okulu açtık kapatmış gibi, kapattık açmış gibi, kitap okumadık okumuş gibi, uzaktan eğitim yakınmış gibi, yüz yüze eğitim uzaktanmış gibi, sosyal mesafe yoktu varmış gibi, eğitime ulaşım yoktu ulaşılmış gibi yaptık. Sonuç MEB değişti ve ‘Mışlı Eğitim Bakanlığı’nı yarattık.”