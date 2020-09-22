Eğitim Sen, Covid-19 tespit edilen 76 okulu açıkladı

22 Eylül 2020 Salı, 19:08

Eğitim-Sen, 76 eğitim kurumunda koronavirüs vakası belirlendiğini bildirdi.

Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

''2020-2021 eğitim öğretim yılı, 21 Eylül 2020 tarihinde yoğun tartışmalar arasında başladı. Ne yüz yüze eğitime ne de uzaktan eğitime tam anlamıyla hazırlık yapan MEB yaşanan sorunlara çözüm üretememektedir. Aslında MEB açısından çocuk işçiliği, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişiminin olmaması gibi konular temel bir sorun alanı olarak kabul edilmediği için adım da atılmamaktadır. Ancak tüm öğrencilerimizin eğitim hakkından eşit yararlanabilmesi için mutlaka adım atılması gerekmektedir. Eğitim Sen bu konuda tüm il ve ilçelerde önümüzdeki dönemde mücadeleyi yükseltme kararlılığındadır.

Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitimle başladı. Mart ayından bu yana geçen süre içinde, uzaktan eğitimde yaşanan temel sorunlara çözüm üretilmemiş, EBA’nın teknik altyapısı güçlendirilmemiş, uzaktan eğitime erişim sorunu çözülmemiştir. 22 Eylül 2020 sabah saatlerinden itibaren EBA’ya giriş yapılamamış, okul yöneticileri öğretmenleri farklı programları kullanmaya yönlendirmiştir. Uzaktan eğitim başladığında EBA’ya giriş problemi yaşanacağı bilinen bir durumdu. EBA’da yaşanan yoğunluk beklenmedik bir durum veya anlık bir sorun değildir. Öğrenci sayıları ve ders programları dikkate alındığında bu yoğunluğun yaşanacağını öngörmek zor değildir. MEB’in bu duruma dair bir önlem almamasına rağmen, özel okullarda uzaktan eğitimin devam ediyor olması oldukça manidardır. MEB hızla soruna müdahale etmeli ve çözüm üretmelidir.

Bu süre içerisinde öğretmenler;

a- Yaşadıkları sorunları yazılı hale getirmeli, mümkünse tutanak altına almalı ve okul yönetimlerine bildirmelidir.

b- Okul yönetimlerinden yaşanan sorunları yazılı olarak MEB’e iletmelerini istemelidir.

c- Okul yönetimlerinden ve il/ilçe eğitim yöneticilerinden öğretmenlere lisanslı çevrimiçi platformlar sağlamasını istemelidir.

d- Yapılan her dersin linkini kayıt altında tutmalıdır.

Eğitim Sen, sorunun çözümü için girişimlerini sürdürmektedir.

Öğretmenlerin ek dersleri ile ilgili tartışmanın sonlanması için MEB’in açıklayıcı bir yazıyı illere mutlaka göndermesi gerekmektedir. Öğretmenlerin emeklerinden tasarruf yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Telafi döneminde yapılan tüm derslere karşılık olarak ek ders ücreti ödemesi yapılmalıdır. Uzaktan eğitimde derse hazırlık ve planlama ücreti artırımlı olarak ödenmelidir.

Eğitim Sen tarafından 22 Eylül itibariyle Covid-19 pozitif vaka görüldüğü öne sürülen eğitim kurumları ise şöyle sıralandı:

1. Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu

2. Adana Seyhan Milli Mensucat İlkokulu

3. Adana Yüreğir Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu

4. Adana Yüreğir Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

5. Aksaray Gülağaç Bekarlar İlkokulu

6. Ankara Altındağ Anadolu Lisesi

7. Ankara Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi

8. Ankara Altındağ Mehmet Ali Hasan Coşkun Anadolu Lisesi

9. Ankara Altındağ Şehit Osman Evsahibioglu İmam Hatip Ortaokulu

10. Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

11. Ankara Etimesgut Çanakkale Şehitleri Ortaokulu

12. Ankara Keçiören İhsan Selatin Aras İlkokulu

13. Ankara Keçiören Melek Özen İlkokulu

14. Ankara Mamak Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulu

15. Ankara Mamak Süleyman Nazif İlkokulu

16. Ankara Mamak Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

17. Ankara Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

18. Antalya Alanya Alanya Lisesi

19. Antalya Alanya Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

20. Antalya Muratpaşa Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi

21. Batman Merkez Damla Anaokulu

22. Bilecik Söğüt Ayşe Küflü İlkokulu

23. Çorum Mecitözü Doğu İlkokulu

24. Çorum Merkez Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu

25. Çorum Merkez İstiklal İlkokulu

26. Çorum Merkez Ziya Gökalp İlkokulu Anasınıfı

27. Çorum Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi

28. Diyarbakır Eğil Alparslan Anadolu Lisesi

29. Eskişehir Tepebaşı Cemalettin Gökay Anaokulu

30. Gaziantep Nizip Cumhuriyet İlkokulu

31. Gaziantep Şahinbey Hacı Firdevs Konukoğlu İlkokulu

32. Gaziantep Şahinbey Kocatepe Ortaokulu

33. Gaziantep Şahinbey Yunus Emre İlkokulu

34. Gaziantep Şehitkâmil Sani Konukoğlu İlkokulu

35. Gaziantep Şehitkâmil Sani Konukoğlu Ortaokulu

36. Hakkâri Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi

37. Hakkâri Çimenli İlkokulu/Ortaokulu

38. Hakkâri Gazi İlkokulu/Ortaokulu

39. Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü

40. Hakkâri Şehit Vali Derviş Yalım İlkokulu/Ortaokulu

41. İstanbul Silivri Gümüşyaka Ortaokulu

42. İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

43. Kayseri Kocasinan Gültekin Gürkan İlkokulu

44. Kırıkkale Alişen İğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

45. Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi

46. Kırıkkale Bahşili Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu

47. Kırıkkale Evliya Çelebi İlkokulu

48. Kırıkkale Kaletepe Şehit Nurettin Öztürk Anaokulu

49. Kırıkkale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu/Ortaokulu

50. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

51. Kilis 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu

52. Konya Selçuklu TOKİ İlkokulu

53. Malatya Battalgazi Abdülkadir Eriş İlkokulu

54. Malatya Battalgazi Atatürk Ortaokulu

55. Malatya Battalgazi Cumhuriyet İlkokulu

56. Malatya Battalgazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi

57. Malatya Battalgazi Malatya Lisesi

58. Malatya Battalgazi Rahmi Akıncı İlkokulu

59. Malatya Pütürge Pazarcık Ortaokulu

60. Malatya Yeşilyurt 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi

61. Malatya Yeşilyurt Beydağı Anadolu Lisesi

62. Malatya Yeşilyurt Özalper İlkokulu

63. Malatya Yeşilyurt Topsöğüt Akpınar İmam Hatip Ortaokulu

64. Malatya Yeşilyurt Şehit Asteğmen Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu

65. Malatya Yeşilyurt Yeşilyaka Ortaokulu

66. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi

67. Samsun Mithat Paşa Anadolu Lisesi

68. Sinop Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

69. Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü

70. Sinop Merkez Anadolu Lisesi

71. Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu

72. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi

73. Trabzon Merkez Ortahisar Halk Eğitim Merkezi

74. Van İpekyolu Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

75. Yalova İsmet Paşa Mazlum Palabıyık İlkokulu/Ortaokulu

76. Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu