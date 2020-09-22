Eğitim Sen, Covid-19 tespit edilen 76 okulu açıkladı
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), 76 eğitim kurumunda koronavirüs vakası belirlendiğini açıkladı.
Eğitim-Sen, 76 eğitim kurumunda koronavirüs vakası belirlendiğini bildirdi.
Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
''2020-2021 eğitim öğretim yılı, 21 Eylül 2020 tarihinde yoğun tartışmalar arasında başladı. Ne yüz yüze eğitime ne de uzaktan eğitime tam anlamıyla hazırlık yapan MEB yaşanan sorunlara çözüm üretememektedir. Aslında MEB açısından çocuk işçiliği, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişiminin olmaması gibi konular temel bir sorun alanı olarak kabul edilmediği için adım da atılmamaktadır. Ancak tüm öğrencilerimizin eğitim hakkından eşit yararlanabilmesi için mutlaka adım atılması gerekmektedir. Eğitim Sen bu konuda tüm il ve ilçelerde önümüzdeki dönemde mücadeleyi yükseltme kararlılığındadır.
Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitimle başladı. Mart ayından bu yana geçen süre içinde, uzaktan eğitimde yaşanan temel sorunlara çözüm üretilmemiş, EBA’nın teknik altyapısı güçlendirilmemiş, uzaktan eğitime erişim sorunu çözülmemiştir. 22 Eylül 2020 sabah saatlerinden itibaren EBA’ya giriş yapılamamış, okul yöneticileri öğretmenleri farklı programları kullanmaya yönlendirmiştir. Uzaktan eğitim başladığında EBA’ya giriş problemi yaşanacağı bilinen bir durumdu. EBA’da yaşanan yoğunluk beklenmedik bir durum veya anlık bir sorun değildir. Öğrenci sayıları ve ders programları dikkate alındığında bu yoğunluğun yaşanacağını öngörmek zor değildir. MEB’in bu duruma dair bir önlem almamasına rağmen, özel okullarda uzaktan eğitimin devam ediyor olması oldukça manidardır. MEB hızla soruna müdahale etmeli ve çözüm üretmelidir.
Bu süre içerisinde öğretmenler;
a- Yaşadıkları sorunları yazılı hale getirmeli, mümkünse tutanak altına almalı ve okul yönetimlerine bildirmelidir.
b- Okul yönetimlerinden yaşanan sorunları yazılı olarak MEB’e iletmelerini istemelidir.
c- Okul yönetimlerinden ve il/ilçe eğitim yöneticilerinden öğretmenlere lisanslı çevrimiçi platformlar sağlamasını istemelidir.
d- Yapılan her dersin linkini kayıt altında tutmalıdır.
Eğitim Sen, sorunun çözümü için girişimlerini sürdürmektedir.
Öğretmenlerin ek dersleri ile ilgili tartışmanın sonlanması için MEB’in açıklayıcı bir yazıyı illere mutlaka göndermesi gerekmektedir. Öğretmenlerin emeklerinden tasarruf yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Telafi döneminde yapılan tüm derslere karşılık olarak ek ders ücreti ödemesi yapılmalıdır. Uzaktan eğitimde derse hazırlık ve planlama ücreti artırımlı olarak ödenmelidir.
Eğitim Sen tarafından 22 Eylül itibariyle Covid-19 pozitif vaka görüldüğü öne sürülen eğitim kurumları ise şöyle sıralandı:
1. Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
2. Adana Seyhan Milli Mensucat İlkokulu
3. Adana Yüreğir Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu
4. Adana Yüreğir Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
5. Aksaray Gülağaç Bekarlar İlkokulu
6. Ankara Altındağ Anadolu Lisesi
7. Ankara Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi
8. Ankara Altındağ Mehmet Ali Hasan Coşkun Anadolu Lisesi
9. Ankara Altındağ Şehit Osman Evsahibioglu İmam Hatip Ortaokulu
10. Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11. Ankara Etimesgut Çanakkale Şehitleri Ortaokulu
12. Ankara Keçiören İhsan Selatin Aras İlkokulu
13. Ankara Keçiören Melek Özen İlkokulu
14. Ankara Mamak Mehmet Rıfat Börekçi İlkokulu
15. Ankara Mamak Süleyman Nazif İlkokulu
16. Ankara Mamak Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
17. Ankara Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
18. Antalya Alanya Alanya Lisesi
19. Antalya Alanya Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
20. Antalya Muratpaşa Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi
21. Batman Merkez Damla Anaokulu
22. Bilecik Söğüt Ayşe Küflü İlkokulu
23. Çorum Mecitözü Doğu İlkokulu
24. Çorum Merkez Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu
25. Çorum Merkez İstiklal İlkokulu
26. Çorum Merkez Ziya Gökalp İlkokulu Anasınıfı
27. Çorum Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi
28. Diyarbakır Eğil Alparslan Anadolu Lisesi
29. Eskişehir Tepebaşı Cemalettin Gökay Anaokulu
30. Gaziantep Nizip Cumhuriyet İlkokulu
31. Gaziantep Şahinbey Hacı Firdevs Konukoğlu İlkokulu
32. Gaziantep Şahinbey Kocatepe Ortaokulu
33. Gaziantep Şahinbey Yunus Emre İlkokulu
34. Gaziantep Şehitkâmil Sani Konukoğlu İlkokulu
35. Gaziantep Şehitkâmil Sani Konukoğlu Ortaokulu
36. Hakkâri Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
37. Hakkâri Çimenli İlkokulu/Ortaokulu
38. Hakkâri Gazi İlkokulu/Ortaokulu
39. Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü
40. Hakkâri Şehit Vali Derviş Yalım İlkokulu/Ortaokulu
41. İstanbul Silivri Gümüşyaka Ortaokulu
42. İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
43. Kayseri Kocasinan Gültekin Gürkan İlkokulu
44. Kırıkkale Alişen İğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
45. Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
46. Kırıkkale Bahşili Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu
47. Kırıkkale Evliya Çelebi İlkokulu
48. Kırıkkale Kaletepe Şehit Nurettin Öztürk Anaokulu
49. Kırıkkale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu/Ortaokulu
50. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
51. Kilis 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu
52. Konya Selçuklu TOKİ İlkokulu
53. Malatya Battalgazi Abdülkadir Eriş İlkokulu
54. Malatya Battalgazi Atatürk Ortaokulu
55. Malatya Battalgazi Cumhuriyet İlkokulu
56. Malatya Battalgazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi
57. Malatya Battalgazi Malatya Lisesi
58. Malatya Battalgazi Rahmi Akıncı İlkokulu
59. Malatya Pütürge Pazarcık Ortaokulu
60. Malatya Yeşilyurt 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi
61. Malatya Yeşilyurt Beydağı Anadolu Lisesi
62. Malatya Yeşilyurt Özalper İlkokulu
63. Malatya Yeşilyurt Topsöğüt Akpınar İmam Hatip Ortaokulu
64. Malatya Yeşilyurt Şehit Asteğmen Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu
65. Malatya Yeşilyurt Yeşilyaka Ortaokulu
66. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
67. Samsun Mithat Paşa Anadolu Lisesi
68. Sinop Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
69. Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü
70. Sinop Merkez Anadolu Lisesi
71. Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu
72. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
73. Trabzon Merkez Ortahisar Halk Eğitim Merkezi
74. Van İpekyolu Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
75. Yalova İsmet Paşa Mazlum Palabıyık İlkokulu/Ortaokulu
76. Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu
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