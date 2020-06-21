Eğitim-Sen'den LGS iddiası: ‘2. oturumun kitapçığı 1. oturumda dağıtıldı’

21 Haziran 2020 Pazar, 20:51

20 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’ye ilişkin Eğitim-Sen MYK, sendikaya ulaşan bilgileri değerlendi. Eğitim-Sen, LGS'de İzmir Torbalı’da bir okulda 2. oturup kitapçıklarının 1. oturumda, aradan sonra da 1. oturum kitapçıklarının 2. oturumda dağıtıldığını iddia etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, bakanlıkların, sınav sürecini yürütürken işbirliğinin eksik olduğunu belirterek şu eleştirilerde bulundu:

“Salgının başladığı ilk günden bu yana sürecin, sendikalar başta olmak üzere, tüm toplumsal kesimlerle birlikte yürütülmesi önerisinde bulunmuş ancak MEB anlaşılmaz bir şekilde bu öneriye olumlu karşılık vermemiştir. Bu nedenle de yaşanan pek çok sorunun öngörülemediği anlaşılmaktadır. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanı, LGS’nin huzur ve güven içinde tamamlandığına dair açıklamalar yapsa da, alanda yaşanan gerçekliğin farklı olduğunu ifade etmek durumundayız”

‘2. OTURUMUN KİTAPÇIĞI 1. OTURUMDA DAĞITILDI’

Eğitim-Sen’in değerlendirmesinde, İzmir’in Torbalı İlçesi’nde bulunan Mustafa Çoban Ortaokulu 8 numaralı salonda 2. oturum kitapçıklarının 1. oturumda dağıtıldığı, öğrencilerin soruları yanıtladığı ve daha sonra araya çıktıkları ve aradan sonra da 1. oturum testlerini yapıldığını ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın olayı araştırılmasını isteyen Eğitim-Sen, LGS ile ilgili gelen bilgileri değerlendirmelerinin sonucunu 8 maddede şöyle sıraladı:

1- Alınan önlemlerin sadece okul içi ile sınırlı olması ciddi sorunlara neden olmuştur. Ailelerin öğrencilerle beraber okula gelmesi okul önlerinde kalabalıkların oluşmasına ve fiziksel mesafenin kaybolmasına neden olmuştur. Umuyoruz ki yaşananlar nedeniyle bir sağlık sorunu oluşmaz. LGS’de yaşanan sorunların YKS için mutlaka göz önüne alınması ve önlemlerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

2- Öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesi kararı bazı açılardan olumlu olsa da, oturum aralarında fiziki mesafenin kaybolmasına neden olmuştur. Sendikamıza ulaşan bilgiler oturum aralarında kontrolün sağlanmasında güçlük yaşandığına dairdir.

3- Sınavlarda kullanılan bina ve salon sayısının artırılmasına rağmen, öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesinden dolayı, şehir merkezlerinde sınav salonlarında 20 öğrencinin bulunduğu gözlenmiştir. 20 öğrencinin bulunduğu bir derslikte fiziki mesafe sağlamak mümkün değildir.

4- Hastanelerde tedavi gören öğrencilerin ambulanslarla okullara getirilerek sınava alınması kabul edilebilir bir uygulama değildir. Öğrencilerin eğitim ve sağlık hakkı açısından bu durumu eleştiriyoruz.

5- Sınav evrakı için kullanılan zarfların güvenilir ve sağlam olmadığı bildirilmiştir.

Yapılan değerlendirmelerle birlikte Genel Merkezimize ulaşan kimi hususları da MEB’in acilen yanıtlaması isteğiyle kamuoyunun bilgisine sunuyoruz:

6- İzmir Torbalı Mustafa Çoban Ortaokulu 8 numaralı salonda 2. oturum kitapçıklarının 1. oturumda dağıtıldığı, öğrencilerin soruları yanıtladığı ve daha sonra araya çıktıkları ve aradan sonra da 1. oturum testlerini yaptıkları iddia edilmektedir. Bu iddia sınav güvenliği ve geçerliği açısından oldukça ciddidir. Bu iddianın hızla MEB tarafından araştırılması ve bir açıklama yapılması gerekmektedir.

7- Manisa’da, sınavdan 3 gün önce covid-19 tanısı konulan bir öğrencinin diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alındığı ve durumun fark edilmesinden sonra sınav salonunun değiştirildiği iddia edilmektedir. Eğitim Sen Manisa Şubemiz konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmiştir.

8- Hatay’ın Altınözü ilçesinde geçici koruma altında bulunan mülteci ve göçmen öğrencilere, sorumlu olmadıkları ve ders olarak almadıkları, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı uygulandığı iddia edilmektedir. İddianın doğruluğu durumunda göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkı ile ilgili ciddi bir ihlal oluşmuş olacaktır.