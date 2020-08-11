Eğitim sendikalarından uyarı: Okullar hazır değil

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ‘‘Milli Eğitim ve Sağlık bakanlarının yaptıkları açıklamalar tartışmaları artırmaktadır. Çünkü zaman zaman okulların açılıp açılamayacağı ve nasıl açılması gerektiği gibi konularda iki bakan birbiriyle çelişkili açıklamalarda bulunmaktadır. Zaman geçtikçe hem öğrenciler hem de veliler üzerindeki stres de artmaktadır’’ dedi.

ŞARTLAR NETLEŞMELİ

Yıldırım, ‘‘Okullar açılmaya hazır mı, değil mi” sorusunu şöyle yanıtladı:

‘‘Cevap şu an için çok açık: Hazır değil. Çünkü okulların hazır olabilmesi için okulların hangi şartlarda açılacağı konusu netleşmelidir .

Haftada 3 gün ya da seyreltilmiş sınıflar gibi alternatif düşünülen seçeneklerden hangisi olacaksa bir an önce karar verilmelidir. Aksi taktirde MEB kâğıt üzerinde ‘hazırız!’ dese de, okullara ve çalışanlara resmî yazı gitmediği sürede hiç kimse harekete geçmeyecek ve hazırlık yapılmayacaktır. 55 bin civarında resmî okulun hazır hale gelebilmesi için çok ciddi bir hazırlık, tedarik, kontrol süreci gerekmektedir.

Karar verilmediği için hiçbir adım atılması mümkün değildir.

OKUL VE DERSLİK YETERSİZ

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yapılması gereken ilk açıklamanın ek bütçeye yönelik olması gerektiğine dikkat çekerek ‘‘Sınıf mevcutlarının azaltılması gerçekliği üzerinden okulların ihtiyacı doğrultusunda öğretmen atamaları yapılmalıdır. Yeterli bütçe ayrılmadığı için temizlik görevlisi ihtiyacı ve temizlik malzemesi çok büyük bir sorundur. Mutlaka her okula ihtiyaç doğrultusunda temizlik görevlisi ataması yapılmalı, tüm okulların dezenfektan, temizlik malzemesi, koruyucu malzeme ihtiyacı eksiksiz sağlanmalıdır. Her okulda sağlık görevlisi bulundurulmalıdır’’ dedi.

Okul, okul türü, derslik yetersizliğinin sürdüğünü söyleyen Aydoğan şöyle devam etti.

‘‘Kullanılabilecek tüm mekanların eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi, özellikle ortaöğretim kurumları özelinde tercih edilmeyen, kontenjanı boş kalan okul türlerinin dönüştürülmesi, yeni derslik, okul ihtiyacının giderilmesi için de ek bütçe zorunluluktur.

Salgın yayılımı, vaka sayıları açısından bölgeler, iller, ilçeler hatta mahalleler arasında ciddi farklılıklar, okulların olanakları açısından da ciddi eşitsizlikler bulunmaktadır. Ders, teneffüs süreleri, derslerin, öğretim programlarının içerikleri, öğrencilerin okullarda bulunacağı süre vb. başlıklar ve yapılması gereken tüm hazırlıklar, eğitim öğretim süreçleri eğitim sendikaları, sağlık örgütleri, veli örgütleri, alanın gerçek bilgisine sahip öğretmenler, eğitim ve bilim emekçileri ile birlikte konuşulmalı, planlanmalıdır. ’’

VELİLERDEN SORULAR:

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, velilerin kafalarındaki soruları da şöyle sıraladı:

- Okulda yemek organizasyonu devam edecek mi?

- İkili eğitim olacaksa servis ücreti aynı mı kalacak ?(çünkü servislerin aynı öğrencileri ikişer kez getirip götürme durumu ortaya çıkabilir )

- Dezenfektan ,maske gibi ihyaçlar için velilerden ek ücret talep edilecek mi?

- Bu yıl yapılacak olan sınavlarda geçen yıl gibi muaf dersler -konular olacak mı?

ÖĞRETMENLER TEDİRGİN

- Bu yıl üçer gün ya da seyreltilmiş sınıflar üzerinden eğitim durumu olacaksa mesai saatleri ve haftalık ders saatlerinde değişiklik olacak mı?

- Öğrencilere her yıl ek olarak verilen destekleme ve yetiştirme kursları bu yıl da olacak mı?

- Kronik rahatsızlığı olan eğitim çalışanlarının bulaş riski ihtimali nedeniyle korunma amaçlı düzenleme olacak mı?