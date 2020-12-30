Eğitimde eşitsizliği derinleştiren tercih!
Eğitimci, araştırmacı Hasan Güneş'in “Türkiye’de Neoliberalizm ve Eğitim” kitabı, eşitsizliği yaratan neoliberal politikaların eğitime sokulması üzerine önemli bir çalışma.
Koronavirüs salgını, eğitimdeki eşitsizliğin ne denli yakıcı bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İnternet erişimi, akıllı teknoloji ürünleri hatta televiziyonu olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kaldığı hemen her hafta gazete haberlerine yansıdı...
Yaşanan sorunun temelinde neoliberal politakaların yarattığı eşitsizlik başat durumda. Eğitimci, araştırmacı Hasan Güneş, kendi alanında ciddi kitaplar yayımladı. Son kitabı ise eşitsizliği yaratan neoliberal politikaların eğitime sokulması üzerine.
Güneş, “Türkiye’de Neoliberalizm ve Eğitim” başlıklı kitabında, bu “tercihli” politikanın sadece derinleştirdiği eşitsizliği değil, yine Türkiye’nin güncel politik sorunu olan “kutuplaşma”yı nasıl beslediğini de ortaya koyuyor. Ve devamla, “Tabii ki, toplumsal huzursuzluk toplum üyelerinde yabancılaşmayı getirecektir” tezini işliyor. Eğitimdeki neoliberal politikaları çok sayıda veri analiziyle aktaran Güneş, çalışmasını “amaç”, “yapı”, “süreç” bölümlerine ayırıyor.
Esas dikkat çekici yeniliği, literatürde kendine pek yer bulamayan “iklim” boyutunu çalışmaya, ekleyerek yapıyor. Kitapta , neoliberal politikanın sadece öğrencileri değil öğretmenleri de, nasıl itibarsızlaştırıp “bilgiyi” değersizleştirme çabaları da örneklerle aktarılıyor...
“Türkiye’de Neoliberalizm ve Eğitim” kitabı Der Yayınları etiketiyle yayımlandı.
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