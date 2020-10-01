Eğlence mekanına alınmayan polis olay çıkardı
Muğla'da, mesai dışındaki polis memuru, girmek istediği eğlence mekanına alınmayınca belinden çıkardığı tabancasıyla havaya 11 el ateş etti. Meslektaşlarınca gözaltına alınan polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 01.30 sıralarında, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence mekanı önünde meydana geldi.
İsmi açıklanmayan ve mesai dışında olan polis memuru, iddiaya göre, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle mekana alınmadı. Bunun üzenine işletmenin korumaları ile polis arasında tartışma çıktı. İşletme sahipleri ise durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Bu sırada mekana alınmayan polis memuru, belinden tabancasını çıkarıp, meslektaşlarının engel olmaya çalışmasına rağmen havaya 11 el ateş etti.
Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Polis memurunun işlemlerinin sürdürüldüğü, hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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