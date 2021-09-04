Kuşadası'nda bulunan eğlence mekanında skandal görüntüler!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdiği iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.
Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- Hemzemin geçitte facia!
- TRT'den milli maçta reklam oyunu!
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Bay M.G. de açıklama yaptı
- Günay'dan dikkat çeken 'Erdoğan' iddiası
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- MHP'li Yönter'den ağır küfür ve hakaretler
- Peker için çarpıcı 'takas' iddiası