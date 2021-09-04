Kuşadası'nda bulunan eğlence mekanında skandal görüntüler!

04 Eylül 2021 Cumartesi, 17:45

Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti.





GÖZALTINA ALINDILAR

Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı.