Eğlence parkında korkunç ölüm: Metrelerce yüksekten düştü
ABD'nin Utah eyaletindeki bir eğlence parkında 32 yaşındaki bir adam teleferikte oturduğu koltuktan düşerek yaşamını yitirdi.
Utah'ta bulunan Lagoon adındaki eğlence parkında geçen cumartesi günü yaşanan ve ABD medyasına yansıyan habere göre 32 yaşındaki bir adam 'Sky Ride' adı verilen ve tüm parkı çevreleyen teleferikte oturduğu koltuktan düşerek yaşamını yitirdi.
Ailesinin adının açıklanmasını istemediği adamın 15 metre yükseklikten yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Adamın yere düşmeden önce parktaki kişiler tarafından koltuğundan sarktığı ve yere düşmemek için koltuğa tutunduğu görüldüğü aktarıldı. Bir ziyaretçi tarafından çekilen ve Fox 13 haber kanalına gönderilen videoda ise adamın oldukça sakin olduğu ve teleferiğin parktaki bir şelalenin üzerinden geçerken sakin şekilde sallandığı görülüyor.
Polis, yaptığı açıklamada bu düşüşün bilinçli olmadığı düşündüklerini, olayın bir intihar vakası olarak değerlendirilmediği söyledi.
ABD'li KUTV'ye açıklamalarda bulunan bir park yetkilisi, teleferiğin herhangi bir arızası olduğunu ve bu düşüşün parktan kaynaklı bir hata olmadığını düşündüklerini söyledi.
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