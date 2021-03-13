EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı

13 Mart 2021 Cumartesi, 15:04

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) düzenlediği ÖGG sınavı sonuçları açıklandı. EGM, sonuçların açıklandığını Twitter’dan duyurdu. Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları, yapılan duyurunun ardından erişime açıldı. ÖGG sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının ardından web sitesinden sonuçların yayınlanacağı bildirildi. Adaylar, EGM’nin resmi internet adresi aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. İşte, 90. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama ekranı…

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklandı. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için T.C. kimlik numaralarını bilmeleri ve güvenlik kodunu doğru girmeleri gerekiyor.

Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, direkt olarak https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx adresi üzerinden sorgulama yapabilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit ediliyor.

Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunuyor. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az 60, her iki kısım puanının ise en az 50 olması şartı aranıyor.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabiliyor. Toplam 4 sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranıyor.

Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Özel güvenlik meslek yüksekokulu öğrencileri eğitim dönemi içerisinde silahsız olarak ve gözlemci sıfatıyla staj yapabilirler. İki yıllık öğrenim boyunca, meslek yüksekokulu tarafından belirlenecek tarihlerde, özel güvenlik eğitim kurumlarında silah eğitimi alabilir ve mezuniyetleriyle birlikte silahlı eğitimleri de geçerli kabul edilir.

