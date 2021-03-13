EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 90. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’nın sonuçlarının açıklandığını Twitter'dan duyurdu. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için adayların sınav sonucunun en az 60 puan olması gerekiyor. İşte EGG Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM)
düzenlediği ÖGG sınavı sonuçları açıklandı. EGM, sonuçların açıklandığını
Twitter’dan duyurdu. Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi
sınav sonuçları, yapılan duyurunun ardından erişime açıldı. ÖGG sonuçları ile
ilgili yapılan açıklamada, bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının
ardından web sitesinden sonuçların yayınlanacağı bildirildi. Adaylar, EGM’nin
resmi internet adresi aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
İşte, 90. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama ekranı…
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA
EGM tarafından düzenlenen ÖGG
sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli
internet hesabından açıklandı. Adayların, sınav sonuçlarını sorgulamak için
T.C. kimlik numaralarını bilmeleri ve güvenlik kodunu doğru girmeleri
gerekiyor.
Sınav sonuçlarını sorgulamak
isteyen adaylar, direkt olarak https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx adresi üzerinden sorgulama yapabilir.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI
Adayların başarı puanının
hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci
kısmı 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Silah bilgisi ve uygulama puanı
ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan
ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere
toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit ediliyor.
Silahlı eğitim almış adayların
başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunuyor.
Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının
en az 60, her iki kısım puanının ise en az 50 olması şartı aranıyor.
Sınavlarda yeterli başarıyı
sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl
içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabiliyor. Toplam 4 sınav
neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim
kursuna devam şartı aranıyor.
Silahsız
olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın
birinci kısmındaki soruları cevaplar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları
halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel
güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve
uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Özel
güvenlik meslek yüksekokulu öğrencileri eğitim dönemi içerisinde silahsız
olarak ve gözlemci sıfatıyla staj yapabilirler. İki yıllık öğrenim boyunca,
meslek yüksekokulu tarafından belirlenecek tarihlerde, özel güvenlik eğitim
kurumlarında silah eğitimi alabilir ve mezuniyetleriyle birlikte silahlı
eğitimleri de geçerli kabul edilir.
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