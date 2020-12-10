EGM'den ''WhatsApp yoluyla'' dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı yurttaşları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 19:40
EGM'den ''WhatsApp yoluyla'' dolandırıcılık uyarısı
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet kullanan yurttaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."


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