EİB: Orman yangınlarına müdahale için uçak filomuzu genişletmeliyiz

30 Temmuz 2021 Cuma, 11:38

Türkiye son günlerde tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Türkiye’nin dört bir tarafında çıkan orman yangınları Türkiye’nin akciğerlerini yakarken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’den, “Yanan ormanlarımızı imece usülü tekrar yeşertelim, orman yangınlarına karşı uçak ve helikopter filomuzu genişletelim” çağrısı geldi.

Orman yangınlarına anında ve etkin müdahale için uçak filomuzu genişletmemiz gerektiğinin ortaya çıktığına da işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 783 bin 532 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ormanlarında çıkması muhtemel yangınlara müdahale edecek uçak ve helikopter filosunu güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekti.