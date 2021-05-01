Einstein’in ihaneti

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:57

Tiyatro Adam tarafından online olarak izleyici ile buluşan, Eric Emanuel Shmitt’in yazdığı Einstein’in İhaneti adlı oyunun çevirisi İpek Özgüven’e ait. Yönetmen koltuğunda Deniz Özmen’i gördüğümüz oyunda video tasarım Erdal Devrim Aydın’a, ışık tasarım Uğur Aksu’ya, dekor tasarım Deniz Özmen’e, afiş tasarım Ethem Onur Bilgiç’e ait. Yaklaşık 80 dakika ve tek perde sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Berk Yaygın, Deniz Özmen, Süleyman Sucuoğlu yer alıyor.

“Dünyaca ünlü bilim adamı Albert Einstein ve orta yaşlı bir serseri 1934’de New Jersey’de tesadüf eseri tanışırlar. Farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen birbirlerine çabuk ısınırlar. Pasifist Einstein, Nazilerin atom bombası yapmaya başladıklarını düşünür ve kendisinin bu bomba üzerine yaptığı çalışmaları Başkan Roosevelt’e o meşhur mektubunda yazar. Roosevelt’in bu mektuptan yola çıkarak başlattığı Manhattan Projesi, daha sonraki yıllarda Hiroşima patlamasına sebep olacaktır. Büyük bir vicdan azabı çeken Einstein, bir yandan da FBI ajanları tarafından izlenmekte ve Amerika Birleşik Devletlerine ihanet edip etmediği anlaşılmaya çalışılmaktadır. 21 seneye yayılan oyunda, Einstein ve serseri giderek birbirlerine daha çok bağlanır ve aralarında geçen komik, karanlık ve içten sohbetler bizi 20. yüzyılın bilimsel ve politik tarihinde bir yolculuğa çıkarır.”

Oyunla ilgili öncelikle şunu söylemeliyim; online olmasına rağmen yapılan video tasarımlarında etkisiyle tiyatro atmosferini hissettiren nadir gösterimlerden. Oyun metin anlamında oldukça güçlü ve karakterlerin iniş çıkışları, duygu yoğunlukları izleyiciyi kısa zamanda oyunun içine çekiyor.

Einstein karakterine hayat veren Deniz Özmen'in karakteri iyi etüd ettiğini, altından kalkması zor, insanlık için oldukça önemli olan bu karakteri başarılı şekilde içselleştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuda hem oyuncu olarak hem de yönetmen olarak karakterin doğru şekilde resmedilmesine katkı sağlamış. Biraz abartıya kaçılsa karikatürize olacak bu karakteri olması gerektiği ölçüde izleyici karşısına çıkarmış. Kendisini tebrik ederim.

Daha önce birçok performansını izlediğim başarılı oyuncu Berk Yaygın bu oyunda da benzer performansa imza atmış. Oyunun temposu Yaygın üzerinden ayarlanıyor. Einstein’ın tam tersi savaş destekçisi olması, o dönemde insanları etkilemek adına yapılan propagandanın bireyler üzerinden etkilerini anlamamıza yardımcı oluyor. Dramatik ve etkileyici hayat hikayesi izleyici ile kısa zamanda bağ kurmasını sağlıyor. Başarılı performansından dolayı kendisini tebrik ederim.

Fbı ajanını canlandıran Süleyman Sucuoğlu ise üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor. ABD’nin yaptığı insanlık suçlarını bir zafer olarak nitelendirmesi o dönemki kara propagandanın vatandaşlar üzerinde etkisini görmemize yardımcı oluyor.

Deniz Özmen’in rejisi karakterlerin psikolojisini ve toplumsal yapısını başarılı şekilde sahneye taşıyor. Karakterleri ince dokunuşlarla daha anlaşılır hale getiriyor. Oyunun temelini oluşturan çelişki ve üzüntü gibi duygu durumlarını izleyiciye aksettirmiş.

Video tasarımda Erdal Devrim Aydın’ı oldukça başarılı buldum. Resmettiği mekanlar oyuna farklı bir boyut katmış. Oyunun ruhuna ve karakterlerin içsel yapısına uygun seçimlerinden dolayı tebrik ederim.

İnsanlık tarihine damga vurmuş Einstein gibi bir dehanın çelişki, üzüntü ve pişmanlıklarını izleyici karşısına çıkaran, bilim insanlığından çok insani boyutunu gözler önüne seren, birçok başarılı yapımını izlediğim Tiyatro Adam yine başarılı bir iş koymuş ortaya. Oyunun izleyici ile buluşmasını sağlayan tüm ekibi kutlarım.

Alkışınız bol olsun.