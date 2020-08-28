Ekipman yok, temizlenmiyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Göl yüzeyindeki evsel atıkların toplanıp çıkarılması ve temizliğinin yapılması için kurumumuzda makine, teknik ekipman ve teçhizat bulunmamakta” yanıtını verdi. Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Eğirdir Gölü, çevre kirliliği ile de sık sık gündeme gündeme geliyor.

Göle, ramazan ayında bir kişinin ev eşyası ve çöp attığını belirten bir yurttaş, 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yaparak “Günden güne yok olma tehlikesi bulunan Eğirdir Gölü içerisine atılan çöpler temizlenmemiş ve çevre kirliliği devam etmekte.

Çirkin görüntünün ortadan kaldırılması ve gölün belirtilen mevkisinden gerekli temizliğin yapılmasını umut ediyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Başvuru, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yanıtlandı.

Evsel atıkların, göl kıyısına yaklaşık 50 metre uzaklıkta olduğu belirtilen yanıtta, “Evsel atıklar, dalganın etkisi ile göl yüzeyine yayılmış ve kıyıdan uzaklaşmış konumda. Göl yüzeyindeki evsel atıkların toplanıp çıkarılması ve temizliğinin yapılması için kurumumuzda makine, teknik ekipman ve teçhizat bulunmamakta” denildi.

HKP; makine, teknik ekipman ve teçhizat bulunmadığının belirtilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyeleri, DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber ve diğer görevliler hakkında “görevi kötüye kullanmak”, “Çevre ve Milli Parklar Yasası’na muhalefet”, “Eğirdir Gölü Özel Hükümleri’ne muhalefet” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne muhalefet” gerekçeleri ile suç duyurusunda bulundu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, “Eğirdir Gölü’ne atılan çöpleri temizleyecek teknik ekipman ve teçhizatı bulamamaları devletin acziyetinin itirafıdır” dedi.