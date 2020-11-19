Ekmas Egem'de 30. yıl coşkusu

19 Kasım 2020 Perşembe, 18:49

1990’da kentin ilk otomotiv firmalarından biri olarak faaliyetine başlayan Egem Opel, satış, servis, yedek parça, sigorta ve kurumsal ikinci el alanlarında hizmet veriyor. Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgu¨r Ekmekçioğlu, “Bizim markamızın değişmeyen prensibi her zaman mu¨şteri memnuniyeti olmuştur” dedi. Ekmekçioğlu şunları söyledi: “2019 Performans Ödu¨lleri’nde Egem Otomotiv olarak Ticari Araç Satışları Tu¨rkiye birincisi, Satış Sonrası Performans Ödu¨lleri’nde de bölge şampiyonu olduk. 2020 yılı henu¨z bitmemiş olsa da hem satış hem de satış sonrasında bölge birinciliği unvanımızı su¨rdu¨ru¨yoruz. Ticari araç satış performansımız nedeniyle, ilk etapta Tu¨rkiye’de sadece altı bayiye verilen ‘Opel Profesyonel Ticari Araç Bayisi’ sıfatına layık göru¨ldu¨k. Bunlar İzmir’in marka değerine katkı sağlıyor. Biz bu¨yu¨rken kentimizi de bu¨yu¨tu¨yor, Tu¨rkiye’ye de katkı sağlıyoruz. Bu başarıları daha uzun yıllar su¨rdu¨receğiz.”