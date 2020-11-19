Ekmas Egem'de 30. yıl coşkusu
İzmir’in otomotiv firmalarından biri olan Egem Opel, 30. yaşını kutluyor.
1990’da kentin ilk otomotiv firmalarından biri olarak faaliyetine başlayan Egem Opel, satış, servis, yedek parça, sigorta ve kurumsal ikinci el alanlarında hizmet veriyor. Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgu¨r Ekmekçioğlu, “Bizim markamızın değişmeyen prensibi her zaman mu¨şteri memnuniyeti olmuştur” dedi. Ekmekçioğlu şunları söyledi: “2019 Performans Ödu¨lleri’nde Egem Otomotiv olarak Ticari Araç Satışları Tu¨rkiye birincisi, Satış Sonrası Performans Ödu¨lleri’nde de bölge şampiyonu olduk. 2020 yılı henu¨z bitmemiş olsa da hem satış hem de satış sonrasında bölge birinciliği unvanımızı su¨rdu¨ru¨yoruz. Ticari araç satış performansımız nedeniyle, ilk etapta Tu¨rkiye’de sadece altı bayiye verilen ‘Opel Profesyonel Ticari Araç Bayisi’ sıfatına layık göru¨ldu¨k. Bunlar İzmir’in marka değerine katkı sağlıyor. Biz bu¨yu¨rken kentimizi de bu¨yu¨tu¨yor, Tu¨rkiye’ye de katkı sağlıyoruz. Bu başarıları daha uzun yıllar su¨rdu¨receğiz.”
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