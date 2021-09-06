Buğday ve arpadaki tehlikeye dikkat çektiler: Ekmek 4 TL olacak

06 Eylül 2021 Pazartesi, 16:20

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı‘ndan yapılan açıklamada, buğday ve arpadaki rekolte sorununun yaratacağı tehlikelere dikkat çekildi.

TMO’nun yanlış ve doğruları iç içe geçirme maharetine devam ettiği ifade edilen açıklamada, kuraklıkla beraber ciddi rekolte sorunu yaşayan buğday ve arpada ciddi yeterlilik sıkıntısına girildiğine ve TMO’nun bu süreci sağlıklı yönetemediğine vurgu yapıldı.

Hasat başladıktan sonra açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının Konya Ticaret Borsa’sının güncel piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığı açıklamada TMO, “Fiyatları korumayı boş verin, fiyatları takip bile edememiş; piyasa kurumu takmamış” sözleriyle eleştirildi.

“KÜÇÜK ÇİFTÇİ, KURUM ELİYLE ALICILARA DÖVDÜRÜLDÜ”

Satışların hasat sonuna bırakılmasına tepki gösteren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, “Hal böyle olunca küçük çiftçi elindeki ürünü elden çıkarmak, stokçulara ve alıcılara karşı savunmasız kalmak zorunda kaldı. Yani küçük çiftçi kurum eliyle alıcılara dövdürüldü. Onlara sopa gösterilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Kuraklık nedeniyle ihtiyaçları karşılamadığı için toplam 13-14 milyon ton buğday ve 3-3,5 milyon ton arpa ithal edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu ithalatların çok azının yapılabildiği söylendi.

TMO’nun sübvansiyonlu satışları denetim altına alması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, sübvansiyonlu satışların dahi açıklanan fiyatlardan ortalama en az yüzde 6, en fazla yüzde 44 daha fazla olmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bu zafiyetlerin faturasını maalesef sadece çiftçiler ve tarım sektörü değil, yakın zamanda tüketiciler de hissetmeye başlayacaktır” denilerek, buğday ve arpadaki sorunların ekmek ve un fiyatlarında yaratacağı artış hakkında uyarıda bulunuldu.

“YA EKMEK 4 TL OLACAK YA DA UN BULUP EKMEK YAPAMAYACAĞIZ”

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eğer 10 milyon ton daha buğday ve 3 milyon ton daha arpa ithal edemezsek -ve ithal etsek dahi bu fiyatlardan edersek- başımıza gelecek iki şey var: Ya ekmek 4 TL olacak ya da un bulup ekmek yapamayacağız. Bir an önce DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamındaki ithalatlar serbest bırakılmalı, sanayicilerin iç piyasadan buğday ve arpa stoklamalarının önüne geçilmelidir. TMO yaptığı sübvansiyonlu satışları denetim altına almalı, çiftçiye satılan ürünlerin sanayicinin eline geçmesine engel olunmalıdır.”