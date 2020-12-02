Ekmekte fiyat-gramaj hilesi sürüyor
İstanbul'da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi. Ancak yapılan denetimlere rağmen fırınlarda ekmek fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Fırıncılar ise, "Maliyetimizi başka türlü karşılamıyor mecburen kendi belirlediğimiz fiyatlara göre satıyoruz" dedi.
İstanbul Valiliği'nin gramaj ve fiyat denetimlerinin ardından 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1 buçuk liradan satması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Ancak yapılan denetimlere ve cezalara rağmen sorun devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin belirlediği fiyat tarifesine göre 200 gram ekmek 1 buçuk lira, 250 gram ekmek 1,87 lira ve 270 gram ekmeğin ise 2 liradan satılması gerekiyor. Ancak DHA ekibinin İstanbul'un farklı ilçelerinde yaptığı çekimlerde ekmeğin fiyatlarının ve gramajlarının hala farklı şekilde satıldığı tespit edildi. Fırıncılar ise, maliyetlerini karşılayamadıklarını söyleyerek, ekmeği kendi belirledikleri fiyatlarla sattıklarını belirtti.
"SIKINTIDAYIZ"
Kadıköy'de 20 yıldır fırın işleten İsmail Yılmaz, 220 gram ekmeği 2 liradan satıyor. Yılmaz, "Herkes gelip farklı rakamlar söylüyor. Biz hangisine uyacağımızı şaşırdık. Bu kartı biz çıkarmıyoruz ki. 6 ay önce bu evrak bize bırakıldı. Bütün Kadıköy bölgesine bırakıldı. 'Bu rakamdan satacaksınız yoksa ceza yersiniz' denildi. Biz de buna uyuyoruz. Başkası geliyor 'Bu fiyata niye satıyorsunuz ceza yersiniz' diyor. Bize bunun ortası nedir ya da kime bağlıyız söylenmiyor. Fırıncılar ortada kalmış durumda şu anda. Neden un fiyatlarına hiç müdahale etmezler? Biz keşke zamlı almasak da 1 liraya düşse ekmek un olsun 50 lira o zaman. Karşılamıyor hiçbir şeyi. Geçen yıl bu zamanlar 70-80 lira olan un çuvalları şu anda 170-180 lira civarlarında. Biz şu anda 220 gram ekmeği 2 liradan satıyoruz. Ama her durumda sıkıntıdayız" diye konuştu.
"EKMEĞİ 1,50 LİRADAN VERMEMİZ İÇİN ZARAR ETMEMİZ LAZIM"
Zeytinburnu'nda fırın işleten İsmail Demir ise belirlenen tarifeye göre ekmek satarsa zarar edeceğini söyledi. Kendi belirledikleri tarifeyi uyguladıklarını belirten Demir, "220 gram ekmeği ben 2 liradan satıyorum. Ve böyle olması şu anda normal. Tarifeye göre 260 gramın 2 lira olması lazım ama öyle olursa zarar ederim, mağdur olur fırıncı esnafı. İnşallah bir çözüm bir yol bulacaklar. Ekmeği 1,50 liradan vermemiz için zarar etmemiz lazım. Un fiyatları biraz düşerse olabilir neden olmasın. Biz kendimiz belirledik. Bu şekilde satıyoruz. Fırıncılar Odası mı belirliyor yoksa Ticaret Odası mı? Bir belirsizlik var ortada. Onunla ilgili net bir bilgi gelmedi bize. Biz kendimiz Zeytinburnu fırıncıları olarak bu şekilde uyguladık. Bu şekilde satıyoruz" dedi. Bir başka fırın işletmecisi ise, "Evet bizler şu an Ticaret Odasının belirlediği tarifeye uymuyor gözüküyoruz ama nedeni ne derseniz biz tarifeye uyuyoruz. Bize ne verildiyse biz ona uyuyoruz" şeklinde konuştu.
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