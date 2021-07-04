Ekonomi değil, faturalar uçtu

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle parlamenter sistemden tek adam rejimine resmen geçildiği 9 Temmuz 2018’in üzerinden 3 yıl geçti. İktidarın ekonomiyi uçurma vaadiyle değiştirdiği sistemde asıl uçanın faturalar olduğunu hazırladığı raporlar ortaya koyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Tek adam rejimine geçiş öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz’ demişti. Anlaşılan, uğraşılan tek şey faturalar oldu. Yeni sistemde ‘hızlı ve etkin kararlar alınacağı’ vaadi de faturalarda hayat buldu. Yeni sistemle ekonomi uçacaktı ancak uçuşa geçen faturalar oldu” dedi.

Akın’ın raporunda özetle şu bilgilere yer verildi:

- Elektrikte 8 ayrı zam: EPDK’nin ilan ettiği tarifeye göre elektrik faturalarına 1 Ağustos 2018’de yüzde 9, 1 Eylül 2018’de yüzde 9, 1 Ekim 2018’de yüzde 9 zam yapıldı. 1 Ocak 2019’da yüzde 10 oranında indirim yapılan elektrik faturaları 1 Temmuz 2019’da yüzde 15, 1 Ekim 2019’da yine yüzde 15 zam oranında zamlandı. Elektrik faturalarına 1 Ekim 2020’de yüzde 5.75, 1 Ocak 2021’de yüzde 6 ve son olarak 1 Temmuz 2021’de yüzde 15 oranında zam yapıldı. de 98.6 olarak gerçekleşti. Temmuz 2018 tarihinde ortalama 230 kilovatsaat olarak gerçekleşen bir aylık tüketimde 125 liralık fatura yaklaşık 250 liraya çıktı.

- Doğalgaz elektriği geride bıraktı: Doğalgaza yapılan zamlar ise elektrikteki artışları geride bıraktı. BOTAŞ tarifesine göre doğalgaza konutlarda 1 Ağustos 2018’de yüzde 9, 1 Eylül 2018’de yüzde 9, 1 Ekim 2018’de yüzde 9 oranında zam yapılırken 1 Ocak 2019’da yüzde 10 indirim yapıldı. Doğalgaza 1 Temmuz 2019’da yüzde 15, 1 Ağustos 2019’da yüzde 15, 1 Eylül 2019’da yüzde 15 oranında zam yapıldı. Doğalgaz 1 Ocak 2021’den 1 Haziran 2021’e kadar 6 kez yüzde 1 oranında zamlandı. Doğalgaza son olarak 1 Temmuz 2021’de yüzde 12 oranında zam geldi. Tüm zamlar ve tek indirim kümülatif olarak hesaplandığında toplam artış yüzde 110.7 oranında gerçekleşti. 300 metreküplük doğalgaz 350 TL’lik fatura 735 lirayı geçti.