Ekonomide umut yok

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Her yeni araştırma, Türkiye’nin yaşadığı krize eklenen küresel Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini net şekilde gösterirken, geleceğe ilişkin umutların da yetersizliğini ortaya koyuyor. Örneğin CRIF Türkiye’nin yaptığı güncel “Covid-19 ve Sonrası Yönetici Beklenti Anketi”ne katılan şirket yöneticilerinin tamamına yakını, şirketlerinin salgından olumsuz etkilendiğini, yüzde 49’u da bu etkinin büyük ölçüde olduğunu söylüyor.

‘VADEYİ UZATIN’

Anket sonuçları, yılın ikinci çeyreğinde talepte yaşanan sert düşüşün etkisiyle bu süreçten en fazla otomotiv ve inşaatta faaliyet gösteren şirketlerin etkilendiğini ortaya koyuyor. Yine salgın süreciyle ilgili olarak şirket yöneticilerinin yüzde 74’ü siparişlerinde azalma olduğunu belirtirken, sadece yüzde 7’si bu dönemde siparişlerinin arttığını vurguladı. Ayrıca yöneticilerin yüzde 67’si, gerek sipariş taleplerinin azalması gerekse nakit akışında yaşanan aksaklıklar nedeniyle müşterilerinden gelen vade uzatım taleplerinin arttığı bilgisini paylaştı. Bu gelişmelerin ışığında “Hangi çeyrekte ekonomide yukarı doğru ivme bekliyorsunuz” sorusuna ise ankete katılan yöneticilerin yüzde 21’i üçüncü çeyrek, yüzde 30’u dördüncü çeyrek, yüzde 32’si 2021’den itibaren yanıtını verdi. Yöneticilerin yüzde 17’si ise bu soruyu “emin değilim” diye yanıtladı. Öte yandan şirket yöneticilerin yüzde 45’i şirket cirolarının yılın üçüncü çeyreğinden itibaren artacağını, yüzde 35’i düşeceğini ve yüzde 20’si değişmeyeceğini öngörüyor.

YILLIK KÜÇÜLME TAHMİNİ YÜZDE 4.3

Türkiye ekonomisinin, küresel koronavirüs salgınının etkilerinin en çok hissedildiği ikinci çeyrekte yüzde 12.2 olmak üzere 2020 yılını yüzde 4.3 daralma ile tamamlaması bekleniyor. Reuters’ın 42 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3.1 daralması beklenirken, 2021 yılında ise yeniden büyüme gerçekleştirerek yüzde 4.5 büyümeye ulaşması bekleniyor.