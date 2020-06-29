Ekonomik güven endeksi 73,5 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Ekonomik güven endeksi Haziran'da 73.5 oldu. Mayıs ayında 61.7 olarak gerçekleşmişti.
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında %19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında %5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.
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