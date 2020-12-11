Ekonomist Demirtaş ülkenin en büyük sorununu açıkladı
Ekonomist Özgür Demirtaş ülkenin ekonomik gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken en büyük sorunun enflasyon olduğunu söyledi.
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 'ülkenin en önemli sorunu enflasyondur' dedi ve enflasyonun düşürülmesi için her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.
Demirtaş'ın paylaşımı şöyle;
"Enflasyon korkunç boyutlarda. İnsanlarımızın alım gücü düştü. Her geçen yıl aynı paraya çok daha az gıda, kıyafet alabiliyorlar. Ülkenin en önemli sorunu enflasyondur. Düşürmek için her şey yapılmalı... Enflasyonu düşük göstermeye harcanan algı çabaları, enflasyonun kendisini düşürmeye harcanmalı. Tüm dünyada algı yönetimi ile gidilecek yol yok denecek kadar azaldı"
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