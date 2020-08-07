Ekonomist Mahfi Eğilmez kısa vadede krizden çıkışın reçetesini açıkladı
Eğilmez'e göre, Negatif reel faiz uygulaması terk edilmeli, bunu sağlamak için Merkez Bankası politika faizini artırmalı. 2- Bankalara uygulanan Aktif Rasyosu kaldırılmalı. Devlet, fon yöneticisi gibi çalışmaktan vazgeçmeli.
Ekonomist Mahfi Eğilmez, kısa vadede ne yapılmalı? sorusuna 3 maddelik yanıt verdi. İşte Eğilmez'in yaşanan krizden çıkış için önerdiği o maddeler:
1- Negatif reel faiz uygulaması terk edilmeli, bunu sağlamak için Merkez Bankası politika faizini artırmalı.
2- Bankalara uygulanan Aktif Rasyosu kaldırılmalı.
3 -Devlet, fon yöneticisi gibi çalışmaktan vazgeçmeli. Uzun vade için de yapısal reformlara başlanmalı.
DEVLETİ DEVLET, ŞİRKETİ ŞİRKET GİBİ YÖNETMEK GEREKİYOR
Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıca "Devlet şirket değildir, olamaz da. Çünkü devlet vergi alır, şirket vergi öder, devlet kural koyar, şirket kurala uyar. Onun için devleti devlet gibi, şirketi de şirket gibi yönetmeye çalışmak lazım" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı: İstanbul Sözleşmesi yaşatır
- Kargocudan skandal hareket! Büyük tepki topladı
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar
- Beşiktaş’ta korkunç an! Köpeğe çarpıp kaçtı
- İnce'nin konuşulduğu programa damga vurdu!
- Davutoğlu'ndan 'sağcılık' itirafı