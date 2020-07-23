Ekonomist Mahfi Eğilmez yanıtladı! Altın neden yükseliyor? Dolar neden düşüyor?

23 Temmuz 2020 Perşembe, 10:22

Banka mevduatlarında negatif faiz uygulanması TL tasarruflara iki adresi işaret ediyor: Altın ve döviz. Altının ons fiyatları son 9 yılın zirvesindeyken yurtiçinde ise gram altın 4 gündür aralıksız yükseliyor. Gram altın fiyatı 411 lirayı görürken, dolar kurunun ise son dönemlerde 6.84-6.85 lira aralığında demirledi. Ekonomist Mahfi Eğilmez ise son dönemde en çok merak edilen iki soruya sosyal medya adresinde yanıt verdi. Altın niçin yükseliyor? Doların düşmesinin nedenleri nedir?

* Dolar/TL kurunun düşmesinin nedenleri nedir?

1- ABD'de Covid-19 etkisinin artacağı uyarıları sonucu doların diğer paralara karşı değer kaybetmesi (DXY endeksi düşüşte, Avro/ Dolar kuru 1.15'i geçti.)

2- Merkez Bankasının (TCMB) kura müdahale amacıyla dolar satması.

* Altın fiyatı niçin yükseliyor?

1- En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para da olmayınca altına dönüş başlıyor.

2- Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.