Ekonomist Mustafa Sönmez'e 5 yıl önceki paylaşımları nedeniyle Erdoğan'a hakaret davası açıldı

11 Haziran 2020 Perşembe, 16:05

Ekonomist Mustafa Sönmez’e 2015 ve 2016 yılında attığı Twitler gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan dava açıldı. Sönmez, “Savcının ifadeye bile çağırmadan” dava açtığını belirtti.

İddianamede Sönmez’in 31 Ekim 2015 tarihindeki “Son İŞİD operasyonları, kaçak sarayın cinnetine, devletin içinden bazı itirazlar olduğunu gösteriyor. Bu diktatör müsveddesini kuşatmak demek” ile 13 Ekim 2015 tarihindeki “Diktatör değil, bir hırsızlar çetesi reisi ve kaçınılmaz sonu yaklaştıkça çıldırıyor ama boşuna” ifadelerinin yer aldığı paylaşımlara yer verildi.

2016 YILINDAKİ PAYLAŞIM

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sönmez’in 30 Mart 2016 tarihindeki “Reza Bey tek başına yargılanmayacak: Ona bu imkanı sağlayan Halkbank, Erdoğan hükümeti, hepsi sanık yapılacak. Reza, ‘Ben tek başıma yapmadım’ der” ifadelerini kullandığı paylaşımı da iddianameye konuldu.

İFADEYE ÇAĞIRMADAN DAVA AÇILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sönmez, “Alıştığım ve sayısını tutmaktan yıldığım dava tebligatlardan biri daha geldi. Savcı ifadeye bile çağırmadan hakaret davası açmış, Kasım’da gel diyor, gelmezsen zorla getirtirim diye de uyarıyor. Gideriz tabii, mağduru üzmeyelim. Sanırsınız ki bugüne ait tweetlerden. Hayır, 2015-2016’dan bulup buluşturmuşlar. Geçen yıl beraat aldığım davanın gözaltı tutanağını da bulup dosyaya koymuşlar” ifadelerini kullandı.