Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Alım gücü düşmeye devam edecek

29 Kasım 2020 Pazar, 10:57

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yurttaşların geliri artsa bile giderinin daha hızlı artacağını ifade ederek, çözüm önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomi ve hukuk alanında reform sinyali vermesi ile ilgili tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir reform önerisi geldi.

Türkiye'de ekonomide yaşanan büyük krizin nasıl daha da derinleşeceğini sosyal medyada yaptığı paylaşımda anlatan Demirtaş, Türkiye'de vatandaşların büyük sorunlarla baş başa kalacağını belirtti. Demirtaş, şu paylaşımı yaptı:



