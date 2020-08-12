Ekonomist Prof. Konukman: Ülke ‘imkânsız açmaz’da, bakan işini yapmalı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman, Türkiye ekonomisinde yaşanan durumu, “ağır stagflasyon” yani “durgunluk içinde enflasyon” olarak tanımladı. Konukman, ekonomiyi yönetenlerin sabit kur, sabit faiz ve Merkez Bankası bağımsızlığını bir arada kullanmaya çalıştığını belirterek, “İktisatta buna imkânsız üçleme ya da açmaz denir. Bu imkânsızdır” dedi.

Ekonomideki son durumu Cumhuriyet’e değerlendiren Konukman, iyi verileri açıklamada atak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın bugünlerde ortada gözükmediğini söyledi. Ekonomide piyasa oyuncularının hesap yapabilmesi için Orta Vadeli Plan’ın (OVP) açıklanması gerektiğine dikkat çeken Konukman, şu görüşleri belirtti:

“OVP’nin yasa gereği eylülün ilk haftasına kadar yayımlanması gerekir. Ancak o zamana kadar beklemeye gerek yok. Hemen açıklanmalı. Herkes hesabını ona göre yapmalı. OVP bir yol haritasıdır ve piyasa aktörleri için de önemlidir.”

BAKANLAR ORTADA YOK

Öte yandan OVP’nin iki muhatabı olan Hazine ve Maliye Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı’nın bugünlerde ortada gözükmediğini belirten Konukman, şöyle devam ettii:

“İyi bir veri açıklandığı zaman bakan ortaya çıkıyor. Kötü veri olduğunda ortada yok. İkisi ortaya çıkıp acilen piyasalara OVP’yi açıklamak zorunda. Eylül beklenirse iş işten geçer. OVP’yi kuran çatı, kur tahmini” diye konuştu.

OVP’nin 2020 gerçekleşme tahminlerini vereceğine de işaret eden Konukman, “2020 gerçekleşmeleri tutmuyorsa sonraki yılları unut. 2020 gerçekleşme tahminlerinin tutmayacağını anladığımız anda aslında yeni dönem OVP eskimiş olacak” değerlendirmesini yaptı.

GÖREV ZARARI PATLAR

Uygulamalar nedeniyle kamu bankaları yüzünden görev zararlarında patlama olacağını söyleyen Konukman, “Pamuk eller cebe, bunu Hazine yani biz ödeyeceğiz” görüşünü dile getirerek, zaten borç içinde olan insanların kredilerle daha da borçlandırıldıklarını vurguladı.

Turizm sektöründe müthiş bir düşüş yaşandığını, dikkat çeken Konukman, ekonominin küçüleceğini, enflasyonun ise “patlayacağını” vurguladı. Konukman, “TÜİK’i göreve çağıralım: Ham petrol fiyatlarını bugünkü kurlardan TL’ye çevirince sektörel fiyat artışları ne olacak? Kamuoyuna açıklanmak zorunda. Sektör sektör verilmesi lazım. Birileri fahiş kârlar elde edecek” dedi.

‘TEK YOLLARI KALDI FAİZİ YÜKSELTMEK’

Prof. Dr. Aziz Konukman, hükümetin dövizi bir yerde tutabilmek için “Açık açık ben sermaye kontrolleri uyguluyorum” demeden çeşitli yöntemler uyguladığını belirtti. Ancak artık burada yolun sonuna gelindiğini ve sadece tek çarenin “politika faizini yükseltmek” olduğunu dile getiren Konukman şöyle devam etti:

“Ancak orada da inat var. 11. Plana iktisat kuramında olmayan bir teori yazıldı. Enflasyonun nedeni faizlerdir, diye literatüre girdi. Artık bu da sorunu çözmez. Geçti Bor’un pazarı sür eşeğini Niğde’ye... Onu yaptığı andan itibaren bu zamana kadarki bütün politikalar çöpe gidecek demektir” görüşünü kaydetti. Dalgalı kurda hem dövizin hem de ulusal paranın fiyatının aynı anda ayarlanamayacağını vurgulayan Konukman, “Hem ‘Merkez Bankası bağımsız olsun hem sabit kur olsun hem de faizleri ben belirleyeyim’ diyorsun. Bu mümkün değil. İktisatta bunun adı imkânsız üçleme teorisi denir” diye konuştu.