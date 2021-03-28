Ekonomist Yeşilada değerlendirdi: Dolarda korkutan tahmin

28 Mart 2021 Pazar, 16:18

Ekonomist Atilla Yeşilada, önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ekonomi alanında nelerin beklediğine dair yorumlarda bulundu.



Integral Yatırım Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan'ın Youtube yayınında konuşan Yeşilada, “Gelecek hafta döviz alımlarının başlamasını bekliyorum. Yabancı çıkışı da daha tamamlanmadı. Daha çıkacak 10 milyar dolar kadar bir para var” dedi.

"DAHA DA YUKARI GİDECEK"

Yeşilada katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Bu 10 milyar dolar da çıkacak, kimsenin şüphesi olmasın. 8'i kırıp daha yukarı gidecek. Dolar ve TL'nin nereye gideceği Erdoğan'ın bundan sonra açıklayacağı karar ve tedbirlere bağlı.

Burada bu kamu bankaları ile daha esnek bir ilişki kurmak üzere bu yapılıyor, buradaki isimler kabinede mi görevlendirilecek ya da bu değişimlerin ABD yaptırımları boyutu var mı?

Bu Demokles'in kılıcı gibi tepemizde ve sıcak paranın girmesine engel oluyor. Büyük yatırımcı bu ortamda Türkiye'ye girmez. Nereden bakarsanız bakın sıkıştık. Vatandaş pandemide evde, harcamıyor. Siz hangi ekonomik güce dayanarak bu ortamda hem faizleri düşürüp hem de TL'yi güçlü tutacaksınız.

FAİZ ARTIRIMI BAŞLAYACAK

Yeni MB Başkanı'nın oraya faizi indirmek için getirildiği düşünülüyor. Dolayısı ile insanlar TL'den faizler düşmeden kaçacaklar. Bu nisan toplantısına kadar devam edecek. Benim şahsi beklentim nisan toplantısında faiz düşmeyecek, mayıs toplantısında ise faiz artırımı başlayacak.

Ben faizler yükseldi diye Türkiye ekonomisine güven kaybeden görmedim. Ama dolar yükseldi diye gelecekten umudu kesip harcama davranışlarını değiştiren pek çok insan biliyorum.

Boşverin döviz gitsin, arkasından enflasyon 5 puan artsın, biz yeter ki kredi verelim diye bir model çalışmaz"

Yeşilada ayrıca dünyada borç krizinden endişe edildiğini, gelişmekte olan ülkelere önümüzdeki dönem bir giriş beklemediğini ekledi.