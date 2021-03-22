Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara'dan dolar çıkışı: Ülkem için çok ama çok üzgünüm

22 Mart 2021 Pazartesi, 02:10

İktisatçıların ve piyasa uzmanlarının tersine “faiz neden, enflasyon sonuçtur” ısrarını sürdüren ve her fırsatta bunu dile getiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puan artırmasının ardından, dün bu kez TCMB Başkanı Naci Ağbal’ı görevden aldı. Sadece 4.5 ay görevde kalabilen Ağbal’ın yerine ise yine eski AKP milletvekili olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların ateşi bir kez daha yükseldi.

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.

''ÜLKEM İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM''

Doların sert bir şekilde yükselmesinin ardından sitem dolu paylaşım yapan Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, ''Neden sessiz kaldığım soruluyor. İnanın içimden bir şey söylemek gelmiyor. Bütün kariyerimi verdiğim kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına üzgünüm. Ülkem için çok ama çok üzgünüm…” diye yazdı.