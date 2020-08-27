Ekonomistler Türkiye ekonomisi için yüzde 10.7 küçülme bekliyor

27 Ağustos 2020 Perşembe, 10:47

Ekonomistlerin 2020 yılının 2. çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde 10.7, 2020 yılı için ise yüzde 1.5 daralma yönünde oluştu.

Foreks'in 13 ekonomist ile düzenlediği anket sonucunda, ortalama GSYH tahminleri ikinci çeyrek için yüzde 10.9, 2020 yılı için ise yüzde 1.3 daralma olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında düzenlenen Foreks anketinde 2020 yılı için beklenti yüzde 1 daralma yönündeydi. İkinci çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 7.0 ve yüzde 15,0 daralma yönünde oluşurken, 2020 yılı için yüzde 2.4 büyüme ve yüzde 3,5 daralma olarak gerçekleşti.

2. çeyrek GSYH verileri, TÜİK tarafından, 31 Ağustos pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

Türkiye'de 2019 yılı 2. çeyrekte yüzde 1.5 daralma yaşanırken, 2019 yılında yüzde 0.9 büyüme kaydedilmişti. 2020 yılı 1. çeyrekte ise yüzde 4.5 büyüme gerçekleşmişti.