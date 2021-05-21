Ekonomiye ilişkin torba teklif Meclis'te! Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma

AKP, ekonomiye ilişkin yeni torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Borçlara yeniden yapılandırma getiriliyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 16:24
Ekonomiye ilişkin torba teklif Meclis'te! Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma
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AKP'nin hazırladığı 15 maddelik yeni torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor...  Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtların da dikkate alınmayacağı belirtildi.

OLUMSUZ KAYITLAR DİKKATE ALINMAYACAK

Teklife göre vergi borçlarının yeniden yapılandırılması planlanıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenlenecek. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

"Teklif, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı hedefliyor."


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