Ekonomiyi soğutma çabaları ve artan faizler ocak ayında kredi kullanımını etkiledi

05 Mart 2021 Cuma, 03:47

Ekonomide yaşanan sorunların daha da artması üzerine hem bireysel hem ticari kredi kullanımının yeniden frenlenmesiyle ilgili atılan adımların etkisi sektörel kredi kullanımıyla ilgili verilerde de ortaya çıkmaya başlarken, iş dünyasının artan borçları da süreci etkiledi. Ayrıca salgının özellikle etkilediği sektörler de dikkat çekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Ocak 2021 ile ilgili aylık bültenine göre toplam nakdi kredi hacmi Aralık 2020 sonuna kıyasla yüzde 0.61 azalarak 3 trilyon 704 milyar TL’ye düştü.

ENERJİDE DÜŞÜŞ ÇOK

Bu kapsamda toplam krediler içindeki yüzde 20.3’lük payıyla lider olan imalat sanayinin kullandığı krediler yüzde 0.51 azalışla 751.6 milyar liraya düştü. Kredi hacmi, Covid-19 salgınından önemli ölçüde etkilenen toptan perakende ticaret sektöründe yüzde 0.77 düşüşle 456.5 milyar liraya, benzer sorunlar yaşayan inşaat sektöründe ise yüzde 1.05 düşüşle 299 milyar liraya geriledi. Bir diğer büyük kredi kullanıcısı olan enerji sektöründe ise yüzde 1.9 düşüşle 257.7 milyar liraya indi.

‘KONUT’TA GERİLEME

Kredi hacmi yüksek olan sektördeki en çok oransal kredi azalması ise yüzde 5.38 ile “parasal kurumlar”da görüldü. Bu sektörün kredi hacmi 62.9 milyar liraya indi. Ulaştırma ve haberleşmede de önemli düşüşler var. Kredi hacmi haberleşmede yüzde 2.84 azalarak 22.7 milyar TL, hava taşımacılığında yüzde 2.59 düşüşle 51 milyar TL’ye indi. Kimya sektörünün kredi hacmi de yüzde 2.45 azalarak 52.8 milyar lira oldu. Bunlara karşın iç satışı ve ihracatı artan otomotiv sektörünün kredi hacmi yüzde 2.07 artarak 47.6 milyar liraya yükseldi. Ulaştırma araçları sanayinin kredi hacmi de yüzde 1.92 artarak 57.3 milyar lira oldu.

Öte yandan bireysel krediler tarafında ise konut kredisi hacmi yüzde 0.53 azalarak 278.6 milyar TL’ye inerken, otomobil kredi hacmi yüzde 1.26 artarak 12.1 milyar liraya çıktı. Diğer bireysel krediler de yüzde 0.6 artarak 399.7 milyar TL oldu.